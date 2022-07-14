Обстріл Вінниці: оперативна інформація про наслідки удару

Внаслідок обстрілу у важкому стані перебувають 34 особи

Оперативна інформація від ДСНС України про наслідки сьогоднішнього ракетного удару по Вінниці станом на 19:00.

Що відомо на цей час:

загинуло 22 особи (з них три дитини)

звернулося по допомогу 115 осіб

госпіталізовано 52, у тому числі три дитини

у важкому стані перебувають 34 особи

п’ять осіб у критичному стані

триває пошук 42 осіб, зв’язок з якими відсутній.

«Від ДСНС залучено 354 особи (в т.ч. дев’ять психологів, два кінологи та шість піротехніків) та 45 од. техніки», – йдеться в повідомленні.

Станом на 19:15 у Вінниці знову оголошено повітряну тривогу.

Завтрашній день, 15 липня, на Вінниччині оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки росіян по центру Вінниці. Про це повідомив голова Вінницької облради В’ячеслав Соколовий.

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Також ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк.

Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.



