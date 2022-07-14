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    Новини

    Обстріл Вінниці: для пошуку зниклих створено «гарячу лінію»

    Наслідки рашистської атаки на центр Вінниці - Обстріл Вінниці: для пошуку зниклих створено «гарячу лінію»
    Наслідки рашистської атаки на центр Вінниці
    фото: ДСНС

    Номер гарячої лінії: 67-01-20, 103

    У Вінниці запустили «гарячу лінію» для пошуку людей після обстрілу центру міста. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

    «До уваги вінничан! 67-01-20, 103 «гаряча лінія» – для пошуку людей. Тривають рятувальні роботи на місці потрапляння ракети у Вінниці», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом місцева ОВА підтвердила інформацію про «прильоти».

    Відомо, що три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про 12 загиблих, серед який маленька дитина.

    До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

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    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Вінниці: для пошуку зниклих створено «гарячу лінію»