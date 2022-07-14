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    Удар по Вінниці. Фото, які має побачити весь світ

    Наразі відомо про 12 вбитих, серед них &ndash; діти<br /><br /> - Удар по Вінниці. Фото, які має побачити весь світ
    Наразі відомо про 12 вбитих, серед них – діти

    фото: ДСНС

    Шокуючі світлини того, як країни-терористка РФ вбиває українських дітей

    Удень 14 липня Росія завдала ракетного удару по центру Вінниці. Снаряди влучили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

    Жертвою ракетного удару по Вінниці стало немовля. ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк.

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    Нагадаємо, 14 липня у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом місцева ОВА підтвердила інформацію про «прильоти».

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    Теги: росія окупанти ДСНС діти війна Вінниця Україна немовля окупація #stoprussia
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    Удар по Вінниці. Фото, які має побачити весь світ