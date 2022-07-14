«Це зробили не люди, а скоти». Зеленський у Гаазі розповів про теракт у Вінниці

Атака на Вінницю – це зухвалий акт російського терору

Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.

Зеленський нагадав, що незабаром буде восьма річниця збиття Росією літака рейсу mh-17. Президент наголосив, що цей злочин, як і багато інших, спричинений первинним злочином Росії – збройною агресією проти України.

«Ми маємо пам’ятати, чому став можливим цей злочин. Маємо пам’ятати, що він не єдиний. І не випадковий. Та катастрофа стала лише однією із багатьох катастроф і трагедій, яка спричинена первинним російським злочином – збройною агресією проти України. Це все почалося у 2014 році і триває досі», – сказав він.

Зеленський також розповів учасникам конференції про сьогоднішній теракт Росії у Вінниці.

«Сьогодні вранці російські ракети вдарили по нашому місту Вінниця. Звичайне мирне місто. Крилаті ракети влучили у дві громадські будівлі, розбиті житлові будинки, медичний центр, в ньому пожежа, палали машини, трамваї. Це зухвалий акт російського терору. Таке не могли зробити люди, це скоти. Вісім ракет, дві з яких влучили у центр міста. Станом на цю хвилину 20 людей загинуло, серед них троє діточок. І велика кількість поранених», – сказав Зеленський.

Президент також закликав присутніх вшанувати хвилиною мовчання усіх загиблих від російських злочинів від 2014 року і до сьогоднішнього дня.

Зеленський нагадав, що кожного дня в Україні гинуть люди – через російську агресію десятки тисяч українців убиті.

«Щоб забезпечити відчуття, що справедливість відновлюється, потрібно не тільки покарати винних. Потрібно дати жертвам злочинів повну допомогу й відбудувати все зруйноване внаслідок агресії. Агресор має програти і на полі бою, і на рівні сенсів, щоб війна стала важким збитком передусім для агресора, а не для жертв», – зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки.

Станом на 14:00 було відомо про 20 загиблих, серед них троє дітей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Жертвою ракетного удару стало немовля. ДСНС опублікувало шокуючі фото дитячого візочка, в якому був малюк.

Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами «Калібр», запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря. Триває рятувальна операція. Працює «гаряча лінія» для пошуку людей після обстрілу центру міста.



