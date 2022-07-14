Скільки рятувальників загинуло під час війни: ДСНС оприлюднила дані

Рятувальники щодня проводять роботу з розмінування території та ліквідації наслідків обстрілів

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло понад 40 співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомив директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький під час брифінгу.

«В результаті повномасштабного вторгнення Росії загинув 41 рятувальник, ще 134 травмовані, 6 – у полоні. Знищено та пошкоджено 1,5 тисячі техніки ДСНС, 50 будівель рятувальників знищено, 190 – пошкоджено», – сказав Вітовецький.

Посадовець додав, що піротехніки ДСНС щодня проводять роботу з розмінування території та ліквідації наслідків обстрілів. Лише минулої доби знешкодили 626 боєприпасів та обстежили 60 гектарів.

«З початку війни фахівці ДСНС знешкодили майже 160 тисяч вибухонебезпечних предметів та боєприпасів, у тому числі 2 тисячі авіабомб. Обстежено та очищено територію, площею понад 4 тисячі гектарів, потенційно небезпечною та забрудненою залишається територія понад 220 тисяч квадратних метрів», – додав Вітовецький.

Нагадаємо, раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій розповіла історії рятувальників, які травмувалися під час ліквідації наслідків російських атак на Миколаїв та Кременчук наприкінці червня.

Як відомо, сьогодні, 14 липня, Росія завдала серію ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста. Російські ракети влучили у будівлі з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також розташовані неподалік житлові будинки. За останніми даними, загинули 22 людини, серед них троє – діти. 91 людина звернулася до лікарів, з них – 52 шпиталізували.



