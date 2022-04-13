Житомирщина: ворог ракетами обстріляв Чуднів
Загиблих внаслідок обстрілу немає
Учора, 12 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у місті Чуднів на Житомирщині. Про це повідомляє Житомирська ОДА.
«Житомирщина: пізно ввечері ворог наніс ракетний удар по інфраструктурному об'єкту у м. Чуднів. Загиблих та постраждалих немає. Деталі з’ясовуються», – ідеться в повідомленні.
Також російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту на території Хмельницької області, внаслідок чого сталася пожежа.
Нагадаємо, у Житомирі міський голова Сергій Сухомлин запропонував більше не набирати у школах класи з вивченням російської мови.