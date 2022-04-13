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    Події в Україні

    Житомирщина: ворог ракетами обстріляв Чуднів

    12 квітня ворог наніс ракетний удар по інфраструктурному об'єкту у м. Чуднів - Житомирщина: ворог ракетами обстріляв Чуднів
    12 квітня ворог наніс ракетний удар по інфраструктурному об'єкту у м. Чуднів
    фото з відкритих джерел

    Загиблих внаслідок обстрілу немає

    Учора, 12 квітня, російські загарбники завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту у місті Чуднів на Житомирщині. Про це повідомляє Житомирська ОДА.

    «Житомирщина: пізно ввечері ворог наніс ракетний удар по інфраструктурному об'єкту у м. Чуднів. Загиблих та постраждалих немає. Деталі з’ясовуються», – ідеться в повідомленні.

    Також російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту на території Хмельницької області, внаслідок чого сталася пожежа.

    Нагадаємо, у Житомирі міський голова Сергій Сухомлин запропонував більше не набирати у школах класи з вивченням російської мови.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Житомирщина ракета окупація #stoprussia
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    Житомирщина: ворог ракетами обстріляв Чуднів