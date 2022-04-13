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    Зміна військового керівництва Росії: британська розвідка назвала причину

    З 2016 року Дворніков командував Південним військовим округом Росії, що межує з українським Донбасом - Зміна військового керівництва Росії: британська розвідка назвала причину
    З 2016 року Дворніков командував Південним військовим округом Росії, що межує з українським Донбасом
    фото з відкритих джерел

    Як і багато високопоставлених російських генералів, Дворніков має попередній досвід командування в Сирії

    Призначення Росією генерала армії Олександра Дворнікова командувачем війною в Україні є спробою централізувати командування та управління. Про це повідомляє розвідка Британії у Twitter.

    Зазначається, що нездатність злагодити та координувати військову діяльність заважала вторгненню Росії в Україні і по сьогоднішній день.

    Як і багато високопоставлених російських генералів, Дворніков має попередній досвід командування в Сирії. Крім того, з 2016 року він командував Південним військовим округом Росії, що межує з українським Донбасом.

    «Російські повідомлення нещодавно наголошували на прогресуванні наступів на Донбасі, оскільки російські сили перефокусуються на схід. Вибір Дворнікова додатково демонструє, наскільки рішучий опір українців і неефективне довоєнне планування змусили Росію переоцінити свої операції», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Росія змінила людей, які відповідають за війну в Україні – тепер вторгненням керує командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков, який має досвід російської операції в Сирії.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Зміна військового керівництва Росії: британська розвідка назвала причину