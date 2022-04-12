Мер Житомира запропонував відмовитися від вивчення російської

Сухомлин: «Найближчі 20-30 років нашим дітям ця мова точно не знадобиться»

У Житомирі міський голова Сергій Сухомлин запропонував більше не набирати у школах класи з вивченням російської мови. Про це він заявив у своєму відеозверненні у Facebook.

«З приводу Пушкіна будемо вирішувати після війни… Це моя думка, ми її будемо вирішувати також разом з нашим департаментом освіти. Але все ж я хочу, щоб 1 вересня ми вже не набирали класи з вивчення російської мови. Ми бачимо, що ця мова найближчі 20-30 років нашим дітям ця мова точно не знадобиться», – заявив Сухомлин.

Він також джодав, що ніч у місті пройшла спокійно. «Ще один день спокійний в місті Житомирі. По тихеньку починаємо повертатися до нормального життя в місті», – зазначив міський голова.

До слова, популярний додаток для вивчення мов Duolingo у своєму зверненні повідомив, що з початку російсько-української війни 24 лютого по 20 березня кількість тих, хто вивчає українську мову, збільшилася на 577%. При цьому українська мова перемістилася з 33 місця за популярністю на 13.