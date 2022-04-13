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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли залізничну станцію: змінено графік 17 пасажирських потягів

    Окупанти обстріляли залізничну станцію: змінено графік 17 пасажирських потягів
    фото: Сергій Лещенко/Facebook

    Ніхто із пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу

    Рашисти обстріляли вночі залізничну станцію в центральній Україні, через це було змінено графік для 17 пасажирських потягів. Про це повідомив керівник Укрзалізниці Олександр Камишін у Телеграм.

    «Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів», – йдеться у повідомленні.

    Камишін повідомив, що це призвело до затримки потягів, найдовша з яких становила 7 год, 23 хв.

    «Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу», – додав керівник «Укрзалізниця».

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила на середу, 13 квітня, два додаткових поїзди Інтерсіті+. Зокрема, з Києва до Дніпра та з Дніпра до Львова.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновлює рух електричок за п'ятьма напрямками.

    Як повідомлялося, нова платформа міської електрички відкривається у Києві.Залізнична станція «Русанівка» стояла занедбаною понад 10 років.

    Також на залізницю повертаються поштові вагони. Від перевезення кореспонденції в вагонах намагалися відмовитися понад двадцять років тому.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Укрзалізниця потяг Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли залізничну станцію: змінено графік 17 пасажирських потягів