Окупанти обстріляли залізничну станцію: змінено графік 17 пасажирських потягів

Ніхто із пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу

Рашисти обстріляли вночі залізничну станцію в центральній Україні, через це було змінено графік для 17 пасажирських потягів. Про це повідомив керівник Укрзалізниці Олександр Камишін у Телеграм.

«Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні. З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів», – йдеться у повідомленні.

Камишін повідомив, що це призвело до затримки потягів, найдовша з яких становила 7 год, 23 хв.

«Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу», – додав керівник «Укрзалізниця».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила на середу, 13 квітня, два додаткових поїзди Інтерсіті+. Зокрема, з Києва до Дніпра та з Дніпра до Львова.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відновлює рух електричок за п'ятьма напрямками.

Як повідомлялося, нова платформа міської електрички відкривається у Києві.Залізнична станція «Русанівка» стояла занедбаною понад 10 років.

Також на залізницю повертаються поштові вагони. Від перевезення кореспонденції в вагонах намагалися відмовитися понад двадцять років тому.

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