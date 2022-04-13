МВС відреагувало на пропозицію Зеленського обміняти Медведчука

Напередодні президент повідомив про затримання кума Путіна

Радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що затриманого за підозру у держраді нардепа Віктора Медведчука, спочатку треба допитати і винести йому вирок, і лише потім проводити обмін. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Рада».

«Коли ми говоримо про Медведчука, то насправді було б правильно зробити дві речі: як мінімум, щоб він дав певні свідчення, тому що він володіє величезним обсягом інформації, хто і кому давав гроші на рух колаборантів. Як максимум – було в ідеалі провести максимально швидкий судовий процес», – зазначив Денисенко.

За словами радника міністра, після цього Медведчука потрібно обміняти на українських полонених, утримуваних РФ. «Однак робити це потрібно тоді, коли він здасть «паролі і явки», – уточнив Денисенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів подробиці затримання Медведчука.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня, повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.



27 лютого Медведчук втік з-під арешту. Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.

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