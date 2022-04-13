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    МВС відреагувало на пропозицію Зеленського обміняти Медведчука

    Зеленський у вівторок, 12 квітня, повідомив про затримання Медведчука - МВС відреагувало на пропозицію Зеленського обміняти Медведчука
    Зеленський у вівторок, 12 квітня, повідомив про затримання Медведчука
    фото: пресслужба СБУ

    Напередодні президент повідомив про затримання кума Путіна

    Радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що затриманого за підозру у держраді нардепа Віктора Медведчука, спочатку треба допитати і винести йому вирок, і лише потім проводити обмін. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Рада».

    «Коли ми говоримо про Медведчука, то насправді було б правильно зробити дві речі: як мінімум, щоб він дав певні свідчення, тому що він володіє величезним обсягом інформації, хто і кому давав гроші на рух колаборантів. Як максимум – було в ідеалі провести максимально швидкий судовий процес», – зазначив Денисенко.

    За словами радника міністра, після цього Медведчука потрібно обміняти на українських полонених, утримуваних РФ. «Однак робити це потрібно тоді, коли він здасть «паролі і явки», – уточнив Денисенко.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів подробиці затримання Медведчука.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня, повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

    27 лютого Медведчук втік з-під арешту. Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    МВС відреагувало на пропозицію Зеленського обміняти Медведчука