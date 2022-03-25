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    Події в Україні

    Обстріли Харкова. Рятувальники витягли з-під завалів чотирьох людей (фото)

    Ворог продовжує нещадно обстрілювати Харків та райони передмістя - Обстріли Харкова. Рятувальники витягли з-під завалів чотирьох людей (фото)
    Ворог продовжує нещадно обстрілювати Харків та райони передмістя
    фото: ДСНС

    Окупанти обстрілюють багатоповерхівки та склади

    За добу з 24 по 25 березня рятувальники Харкова здійснили 63 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

    Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському, Основ'янському, Індустріальному та Московському районах Харкова.

    Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали у Слобідському, Шевченківському, Київському, Індустріальному та Московському районах міста Харкова, а також Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах області. Співробітниками ДСНС на пожежах було врятовано чотири людини.

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    Обстріли Харкова. Рятувальники витягли з-під завалів чотирьох людей (фото)
    Обстріли Харкова. Рятувальники витягли з-під завалів чотирьох людей (фото)
    Обстріли Харкова. Рятувальники витягли з-під завалів чотирьох людей (фото)
    фото: ДСНС

    Найбільше виїздів підрозділів служби порятунку на гасіння пожеж спричинених обстрілами було здійснено у Київському районі 13, та у Московському районі міста Харкова – 6.

    Нагадаємо, у ніч із 23 на 24 лютого центр Харкова обстріляли із застосуванням ракет типу «Калібр», випущених із кораблів Чорноморського флоту РФ.

    Теги: Харків росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Обстріли Харкова. Рятувальники витягли з-під завалів чотирьох людей (фото)