Обстріли Харкова. Рятувальники витягли з-під завалів чотирьох людей (фото)

Окупанти обстрілюють багатоповерхівки та склади

За добу з 24 по 25 березня рятувальники Харкова здійснили 63 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському, Основ'янському, Індустріальному та Московському районах Харкова.

Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали у Слобідському, Шевченківському, Київському, Індустріальному та Московському районах міста Харкова, а також Чугуївському, Харківському та Богодухівському районах області. Співробітниками ДСНС на пожежах було врятовано чотири людини.

Найбільше виїздів підрозділів служби порятунку на гасіння пожеж спричинених обстрілами було здійснено у Київському районі – 13, та у Московському районі міста Харкова – 6.

Нагадаємо, у ніч із 23 на 24 лютого центр Харкова обстріляли із застосуванням ракет типу «Калібр», випущених із кораблів Чорноморського флоту РФ.