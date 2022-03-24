Окупанти обстріляли вночі центр Харкова ракетами «Калібр»

Критичною точкою залишається місто Ізюм

У ніч із 23 на 24 лютого центр Харкова обстріляли із застосуванням ракет типу «Калібр», випущених із кораблів Чорноморського флоту РФ. Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«44 обстріли з артилерії, танками, мінометами тощо і 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Тобто, це ми називаємо вже ситуацією стабільною. Крім того, у нас центр Харкова вчора вночі зазнавав обстрілів із застосуванням ракети типу «Калібр», які були випущені з кораблів Чорноморського флоту РФ, тобто і звідти до нас вже прилітає. По області у нас критичною точкою залишається місто Ізюм. Учора ввечері стався обстріл Старої Салтівки, вранці обстріляний Золочів.

Продовжуються бої в Ізюмському районі Хоча росіяни і намагаються посилити напрямок, українська армія відбиває всі атаки, неподалік від Ізюму ЗСУ збили ще два російські літаки.Крім того, ще вчора постраждав місто Балаклія. намагаємося довезти гуманітарну допомогу до цих населених пунктів, хоча це й залишається досить складним завданням, оскільки ворог нам не дає і не погоджує відповідно зелених коридорів. я доставки», – розповів Олег Синегубов.

Нагадаємо, від початку масштабного вторгнення на територію України російські окупанти вже втратили 15800 осіб, 530 танків та 108 літаків.

Також ворог продовжує нещадно обстрілювати Харків та райони передмістя.