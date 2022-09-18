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Під час ліквідації аварії в Кривому Розі загинув комунальник

Альона Боженко
glavcom.ua
Під час ліквідації аварії в Кривому Розі загинув комунальник
Ліквідація наслідків терористичних актів на гідротехнічних спорудах Кривого Рогу триває
фото із відкритих джерел

Продовжуються відновлювальні роботи на гідротехнічних спорудах міста

Під час ліквідації аварії на гідротехнічних спорудах в Кривому Розі загинув 38-річний працівник комунального підприємства. Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Щодо ліквідації наслідків терористичних актів на гідротехнічних спорудах багато говорити не буду, зазначу, що триває героїчна робота багатьох сотень криворіжців. І результат є. Позитивний результат. Але, на жаль, сьогодні на ліквідації аварії загинув працівник комунального підприємства «Сансервіс», 38-річний хлопець, виконуючи важливе завдання. У нього, як зараз у багатьох цивільних, був свій фронт. І він відстояв його до кінця», – написав Вілкул.

Він зазначив, що продовжуються відновлювальні роботи на гідротехнічних спорудах міста та ліквідація наслідків терористичних ракетних ударів російських окупантів. При цьому додав, що за офіційною інформацією Міндовкілля, якість води у річці Інгулець повертається до нормального стану.

«Ситуація контрольована. Держекоінспекція повідомила, що, як я вчора і казав, червоний колір води викликаний попаданням в воду залізної руди гематиту. Наразі цей червоний пігмент вже осідає і вимивається», – написав Вілкул.

Також він зазначив, що стан води в Карачунівському водосховищі «в нормі, згідно з проведеними лабораторними дослідженнями».

«Результати відібраних 16 вересня проб води у річці Інгулець в межах Кривого Рогу за 13-ма показниками свідчать, що якість води перебуває в межах нормативних значень для питних потреб», – повідомив Вілкул.

15 вересня окупанти знову вдарили по Кривому Рогу. Два прильоти зафіксовано в районі гідротехнічних споруд.

16 вересня у Кривому Розі у річці Інгулець почервоніла вода. Фахівці засипали шлюзи гідротехнічної споруди, по якій раніше вдарили російські окупанти. Для цього промислові підприємства надали для засипання шлюзів понад 50 великих самоскидів з бутом, суглинком та щебенем. 

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Теги: окупанти Кривий Ріг Олександр Вілкул робота рашисти фронт

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