Пенсійне посвідчення згоріло, годувальник загинув. Мінсоц пояснює, як відновити виплати

Попри війну держава гарантує пенсійні виплати усім громадянам

Уряд під час війни вчасно виплачує призначені пенсії та обіцяє не зменшувати їх у 2023 році. Розмір виплат наступного року навіть збільшиться на 5% відповідно до того, як у грудні зросте прожитковий мінімум. Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Вона додала, що люди на деокупованих територіях вже мають право та можливість отримати всі раніше призначені виплати.

Важливий момент: пенсії не перераховують тим пенсіонерам, які працюють. А тим, що не працюють, виплати періодично перераховуються через зростання прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати.

У проекті бюджету на 2023 рік уряд заклав на пенсії 233 млрд грн із урахування індексації. Кількість одержувачів пенсії в Україні – майже 10,8 млн осіб, з яких понад 500 тис. виїхали за межі держави. Крім того, всі, хто постраждав від російської агресії, можуть отримати державну, волонтерську та міжнародну допомогу через сайт єДопомога.

Понад 2,3 мільйона осіб включено до списків, переданих Мінсоцполітики до різних міжнародних організацій для виплати грошової допомоги. Це люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, та малозабезпечені сім'ї.

Куди звертатися, якщо ваше житло зруйноване, а пенсійне посвідчення, інші документи втрачені? Найпростіше – оформити заявку на зруйноване житло в додатку «Дія». Пенсійне посвідчення також можна відновити з допомогою електронних ресурсів. Набагато складніше переоформити пенсію загиблого чоловіка чи дружини на членів сімей, адже ні свідків, ні документів, що засвідчують смерть, під безперервними обстрілами роздобути практично неможливо.

В Україні передбачена можливість отримання пенсії померлого законного чоловіка (дружини). Такий вид пенсії (у зв’язку з втратою годувальника) передбачено Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Розмір виплат складає 50% від пенсії за віком померлого чоловіка (дружини). Стаття 36 згаданого закону встановлює, що така пенсія може бути призначена непрацездатним членам сім’ї померлого, які були на його утриманні.

За роз’ясненнями «Главком» звернувся до міністерки соціальної політики Оксани Жолнович. Треба визнати: на жаль, Мінсоцполітики часто спирається на закони двадцятирічної давнини, які не враховують екстраординарних трагічних обставин війни.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович

Як діяти особі, яка втратила документи про пенсію та інші соціальні виплати на територіях, де більше не працюють місцеві органи влади?

Якщо ваше пенсійне посвідчення було втрачено або стало непридатним для користування, або ж вам призначено інший вид пенсії, чи змінилися обставини здійснення опіки та піклування (змінився законний представник, чи його звільнено від повноважень, поновлено цивільну дієздатність одержувача пенсії тощо), за вашою заявою видається нове посвідчення. Особи, яким вже було призначено пенсію, повинні подати заяву до Пенсійного фонду на виготовлення пенсійного посвідчення. Подати заяву можна:

до територіального органу Пенсійного фонду за місцем перебування особи на обліку як одержувача пенсії;

в особистому кабінеті через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua), розділ «Щодо пенсійного забезпечення». Але спочатку необхідно авторизуватись на вебпорталі, зробити це можливо за допомогою «Дії.Підпис», якщо у вас відображаються біометричні документи у цьому додатку. Можна також авторизуватися за допомогою засобів Інтегрованої системи електронної ідентифікації id.gov.ua, у т.ч. з використанням технології; чи за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд» у розділі «До ПФУ – Комунікації до ПФУ – Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Чи може дружина отримати частину пенсії загиблого (після 24 лютого 2022 року) чоловіка, якщо немає свідоцтва про його смерть через те, що в зруйнованих росіянами регіонах не функціонують органи влади, не працює похоронна служба, часто родичі навіть не знають де похована людина? Куди звертатися?

Відповідно до статті 52 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» сума пенсії, що належала пенсіонерові, який помер, виплачується членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті. У тому числі сума пенсії виплачується непрацездатним членам сім’ї (зазначено у частині другій статті 36 цього закону), які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали.

У разі відсутності медичного висновку щодо причини смерті чи відсутності медичної довідки, в якій констатується факт смерті та неможливості надання даних документів до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для проведення державної реєстрації смерті, справа про встановлення юридичного факту смерті особи вирішується в судовому порядку (наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні» від 18.10.2000 № 52/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.10.2000 за № 719/4940).

Члени сім’ї повинні звернутися за виплатою суми пенсії загиблого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини, тобто після того, як спадкоємцем подано заяву про прийняття спадщини до державної нотаріальної контори. У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми пенсії, належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну. У разі відсутності членів сім’ї, зазначених у частині першій статті 52 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або у разі незвернення ними за виплатою вказаної суми в установлений частиною другою цієї статті строк, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Всім пенсіонерам, які перебувають на окупованих територіях, за замовчуванням нараховуються пенсійні виплати фото з відкритих джерел

Який алгоритм дій для особи, яка досягла пенсійного віку, але не може оформити пенсію через те, що в зруйнованих містах не функціонують органи влади?

Право особи на звернення за призначенням пенсії забезпечується незалежно від місця перебування.

Згідно з «Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій» відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Порядок затверджений постановою правління Пенсійного фонду 25.11.2005 №22-1), заява про призначення пенсії подається заявником до територіального органу Пенсійного фонду України через структурний підрозділ, який здійснює прийом та обслуговування осіб (далі – сервісний центр). Заява про призначення пенсії може бути подана до будь-якого сервісного центру.

Крім того, заява про призначення пенсії може подаватись заявником разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП/ЕЦП) або електронної системи BankID відповідно до «Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18.08.2015 за № 991/27436.

Чи буде відновлено виплату пенсії тим особам, яким припинили виплачувати через неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців поспіль? Що потрібно зробити пенсіонеру, щоб відновити виплату?

Поновлення виплати пенсії здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду протягом 10 днів після з’ясування обставин та наявності умов для відновлення виплати (відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Виплата пенсії поновлюється в порядку, передбаченому частиною третьою статті 35 та статтею 46 цього Закону).

Особливості виплати пенсії у воєнний час регулюються постановою Кабінету міністрів від 26.02.2022 № 162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану» (зі змінами). Виплата пенсії, грошових допомог у разі неможливості пред’явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, може здійснюватися за умови пред’явлення єДокумента в мобільному додатку Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія), про що АТ «Укрпошта» робить відмітку у відомостях на виплату пенсії.

Наталка Прудка, «Главком»