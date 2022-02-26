Одеса та Луцьк підготували «бандерівське смузі» для окупантів (фото, відео)

Міста України готові зустрічати непрошених гостей

У Одесі та Луцьку місцеві мешканці та тероборона готуються зустрічати російських окупантів.

«Наразі в місті в різних місцях громади зосереджено близько 6 тис. коктейлів Молотова, які будуть використані для оборони міста та наших сіл», а – повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук у Facebook.

На блокпостах, які міцно обладнані блоками, панелями перекриття та багатьма іншими засобами згідно правил, знаходиться близько 200 протитанкових їжаків, які будуть використані для недопуску танків та бронетехніки в місто, повідомив очільник Луцької громади.

Одесити також заготовили «гостинці» для російських нападників. Вони приготували окупантам «бандерівське смузі».

Нагадаємо, сьогодні МВС України випустило інструкцію з виготовлення коктейлю Молотова.