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    Події в Україні

    Одеса та Луцьк підготували «бандерівське смузі» для окупантів (фото, відео)

    Тероборона та мешканці міст заготували особливі &laquo;коктейлі&raquo; - Одеса та Луцьк підготували «бандерівське смузі» для окупантів (фото, відео)
    Тероборона та мешканці міст заготували особливі «коктейлі»
    фото: Ігор Поліщук/ Facebook

    Міста України готові зустрічати непрошених гостей

    У Одесі та Луцьку місцеві мешканці та тероборона готуються зустрічати російських окупантів.

    «Наразі в місті в різних місцях громади зосереджено близько 6 тис. коктейлів Молотова, які будуть використані для оборони міста та наших сіл», а – повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук у Facebook.

    На блокпостах, які міцно обладнані блоками, панелями перекриття та багатьма іншими засобами згідно правил, знаходиться близько 200 протитанкових їжаків, які будуть використані для недопуску танків та бронетехніки в місто, повідомив очільник Луцької громади.

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    Одесити також заготовили «гостинці» для російських нападників. Вони приготували окупантам «бандерівське смузі».

    Нагадаємо, сьогодні МВС України випустило інструкцію з виготовлення коктейлю Молотова.

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    Теги: Одеса війна Луцьк одесити місто
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    Одеса та Луцьк підготували «бандерівське смузі» для окупантів (фото, відео)