МВС України випустило інструкцію з виготовлення коктейлю Молотова

Як самому зробити пляшку із запалювальною сумішшю

Сотні людей вже поширили пост

Міністерство внутрішніх справ України виклали на своїй сторінці у Facebook інструкцію щодо приготування коктейлю Молотова.

«Під час радянсько-фінської війни 1939 року фінська армія цими пляшками боролася з танками», – додається до інструкції.

фото: МВС України

Нагадаємо, під ранок на будинок у Києві впали фрагменти літака (фото).

Також у Києві уламки ракети влучили у житловий будинок: є поранені, будинок горить.

Під ранок 25 лютого окупанти обстріляли Київ балістичними ракетами. Моторошні кадри з місця подій.

Як стало відомо, потужні вибухи у Києві – це робота українських ППО.

Читайте також: