МВС України випустило інструкцію з виготовлення коктейлю Молотова
Як самому зробити пляшку із запалювальною сумішшю
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Міністерство внутрішніх справ України виклали на своїй сторінці у Facebook інструкцію щодо приготування коктейлю Молотова.
«Під час радянсько-фінської війни 1939 року фінська армія цими пляшками боролася з танками», – додається до інструкції.
фото: МВС України
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