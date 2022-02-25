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    МВС України випустило інструкцію з виготовлення коктейлю Молотова

    Як самому зробити пляшку із запалювальною сумішшю&nbsp; - МВС України випустило інструкцію з виготовлення коктейлю Молотова

    Як самому зробити пляшку із запалювальною сумішшю 

    фото з відкритих джерел

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    Міністерство внутрішніх справ України виклали на своїй сторінці у Facebook інструкцію щодо приготування коктейлю Молотова.

    «Під час радянсько-фінської війни 1939 року фінська армія цими пляшками боролася з танками», – додається до інструкції.

    Возможно, это изображение (огонь и текст «ГОТУЙМОСЯ! КОКТЕйЛЬ в.йни, y 1939 роцί, фίнська П.д час радянсько-Ф нсько-финсько МОЛОТОВА арм.я цими пляшками боролася 3 танками! орюча суми 2/3 бензин 1/3 мастило. Добавки Серебрянка, пίдвищуе температуру гориння П.нопласт, як прилипач, йогО краще розчиняти в ацетон., πΟΤίм вливати в пляшку. THIT 50CM тканини (бавовна!) щίльно втрамбувати y горловину пляшки щоб не розлився коктейль. заповнвати 2/3 горюча сум.ш. 1/3 залишаемо для випаровування сум.ши, Цί випарову- вання вибухають. використовувати пляшки 3 товстими стинками шкла, вино, шампанське, BİCKİ...»)

    фото: МВС України

    Нагадаємо, під ранок на будинок у Києві впали фрагменти літака (фото).

    Також у Києві уламки ракети влучили у житловий будинок: є поранені, будинок горить.

    Під ранок 25 лютого окупанти обстріляли Київ балістичними ракетами. Моторошні кадри з місця подій.

    Як стало відомо, потужні вибухи у Києві – це робота українських ППО.

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    Теги: МВС ЗСУ армія військові час
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    МВС України випустило інструкцію з виготовлення коктейлю Молотова