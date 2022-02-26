Бельгія надсилає Україні 2 тис. кулеметів і 3800 тонн палива

Ehяд у Брюсселі розглядає подальші запити щодо допомоги Київу

Бельгія підтримає українське військо 2 тисячами кулеметів та 3800 тоннами палива. Про це повідомив прем’єр-міністр Олександр Де Кроо.

«Україна звернулася до Бельгії з проханням поставити велику кількість палива для постачання українських військ. Наша країна відповідає на цей запит. Загалом це буде 3800 тонн палива. Бельгія також надасть українській армії 2 тис. кулеметів», - написав він у Twitter.

За словами Де Кроо, уряд у Брюсселі розглядає подальші запити щодо допомоги Київу. Він також повідомив, що Бельгія розмістить 300 военнослужбовців у Румунії в рамках зусиль НАТО зі зміцнення свого східного флангу.

Нагадаємо, Німеччина надає Україні тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger для захисту у війні з Росією.