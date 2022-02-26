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    Бельгія надсилає Україні 2 тис. кулеметів і 3800 тонн палива

    Бельгія надасть українській армії 2 тис. кулеметів - Бельгія надсилає Україні 2 тис. кулеметів і 3800 тонн палива
    Бельгія надасть українській армії 2 тис. кулеметів

    Ehяд у Брюсселі розглядає подальші запити щодо допомоги Київу

    Бельгія підтримає українське військо 2 тисячами кулеметів та 3800 тоннами палива. Про це повідомив прем’єр-міністр Олександр Де Кроо.

    «Україна звернулася до Бельгії з проханням поставити велику кількість палива для постачання українських військ. Наша країна відповідає на цей запит. Загалом це буде 3800 тонн палива. Бельгія також надасть українській армії 2 тис. кулеметів», - написав він у Twitter.

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    За словами Де Кроо, уряд у Брюсселі розглядає подальші запити щодо допомоги Київу. Він також повідомив, що Бельгія розмістить 300 военнослужбовців у Румунії в рамках зусиль НАТО зі зміцнення свого східного флангу.

    Нагадаємо, Німеччина надає Україні тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger для захисту у війні з Росією.

    Теги: війна Бельгія Румунія Україна
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    Бельгія надсилає Україні 2 тис. кулеметів і 3800 тонн палива