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    У Києві диверсанти ховалися у цивільних авто (відео)

    Ще одна порція окупантів знешкоджена - У Києві диверсанти ховалися у цивільних авто (відео)
    Ще одна порція окупантів знешкоджена
    скріншот з відео

    Українські захисники затримали окупантів

    Очевидці зняли на відео, як у Голосіївському районі міста Києва затримали групу диверсантів, які ховалися у цивільних авто.

    На відео видно, як наші українські захисники оточують і затримують противника.

    Події відбуваються біля управління Нацполіції у Голосіївському районі.

    Нагадаємо, у Харкові зафіксовано використання російськими окупантами касетних бомб із мінами Лепесток. Використання цього озброєння заборонено Женевською конвенцією.

    «Повідомлення з Харкова… Увага – Лепесток! Зкидають касетні бомби з мінами Лепесток. Розміром із палець. Наступаєш – відриває ногу», – написала вона у Facebook.

    Також, президент України Володимир Зеленський провів розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Під час якої, зокрема, закликав визнати дії та заяви Росії як геноцид українського народу.

    Теги: окупанти Київ військові
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    У Києві диверсанти ховалися у цивільних авто (відео)