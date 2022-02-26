У Києві диверсанти ховалися у цивільних авто (відео)

Українські захисники затримали окупантів

Очевидці зняли на відео, як у Голосіївському районі міста Києва затримали групу диверсантів, які ховалися у цивільних авто.

На відео видно, як наші українські захисники оточують і затримують противника.

Події відбуваються біля управління Нацполіції у Голосіївському районі.

Нагадаємо, у Харкові зафіксовано використання російськими окупантами касетних бомб із мінами Лепесток. Використання цього озброєння заборонено Женевською конвенцією.

«Повідомлення з Харкова… Увага – Лепесток! Зкидають касетні бомби з мінами Лепесток. Розміром із палець. Наступаєш – відриває ногу», – написала вона у Facebook.

Також, президент України Володимир Зеленський провів розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Під час якої, зокрема, закликав визнати дії та заяви Росії як геноцид українського народу.