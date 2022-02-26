У Миколаєві тероборона дала бій російським танкам
Танки увійшли до міста, але отримали відсіч
Російські танки пройшли через Миколаїв зі стріляниною. Місто не втрачено, територіальна оборона дала бій. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.
«Живий я! Нас не атакували. Обійшли, але вони в місті. Танки пройшли через місто зі стріляниною. Вони відходять, наші їх наздоганяють», – написав він.
Пізніше Кім уточнив, що територіальна оборона продовжує відстоювати місто. Захисники чекають підтримки Збройних сил.
Також інформацію підтвердив і міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.
«Разом із територіальною обороною продовжуємо відстоювати місто», – зазначив він.
Нагадаємо, учора ввечері у Миколаєві окупанти обстрілювали військову інфраструктуру. А сьогодні вранці українські війська відбили Миколаїв.
Також у Миколаєві тероборона затримала російських диверсантів.