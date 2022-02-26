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    Події в Україні

    У Миколаєві тероборона дала бій російським танкам

    Миколаїв тримає оборону, місто не захоплене - У Миколаєві тероборона дала бій російським танкам
    Миколаїв тримає оборону, місто не захоплене
    фото: oleg banderas/ Facebook

    Танки увійшли до міста, але отримали відсіч

    Російські танки пройшли через Миколаїв зі стріляниною. Місто не втрачено, територіальна оборона дала бій. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

    «Живий я! Нас не атакували. Обійшли, але вони в місті. Танки пройшли через місто зі стріляниною. Вони відходять, наші їх наздоганяють», – написав він.

    Пізніше Кім уточнив, що територіальна оборона продовжує відстоювати місто. Захисники чекають підтримки Збройних сил.

    Також інформацію підтвердив і міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

    «Разом із територіальною обороною продовжуємо відстоювати місто», – зазначив він.

    Нагадаємо, учора ввечері у Миколаєві окупанти обстрілювали військову інфраструктуру. А сьогодні вранці українські війська відбили Миколаїв.

    Також у Миколаєві тероборона затримала російських диверсантів.

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    Теги: війна Миколаїв Telegram місто Олександр Сенкевич
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    У Миколаєві тероборона дала бій російським танкам