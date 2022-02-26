Президент закликав ООН визнати дії Росії геноцидом

Також Зеленський попросив допомогти з доставкою трупів російських солдатів

Війна проти українського народу має бути ідентифікована як акт масового насилля

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Під час якої, зокрема, закликав визнати дії та заяви Росії як геноцид українського народу. Про це повідомляє глава держави у Twitter.

«Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з Генсеком», – написав він.

Раніше стало відомо, що США винесуть на Генасамблею ООН питання вторгнення Росії в Україну. Держсекретар Ентоні Блінкен засудив вето РФ у Радбезі.

Нагадаємо, у Харкові окупанти використовують бомби, заборонені Женевською конвенцією.

Як відомо, Алієв і Ердоган запропонували Зеленському організувати переговори з Росією.

Раніше у Києві російські терористи вбили дівчинку та її батьків. А ще кількість загиблих при обстрілі автобуса на Харківщині зросла.

Читайте також: