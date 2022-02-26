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    Президент закликав ООН визнати дії Росії геноцидом

    Також Зеленський попросив допомогти з доставкою трупів російських солдатів - Президент закликав ООН визнати дії Росії геноцидом
    Також Зеленський попросив допомогти з доставкою трупів російських солдатів
    скріншот із відео

    Війна проти українського народу має бути ідентифікована як акт масового насилля

    Президент України Володимир Зеленський провів розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. Під час якої, зокрема, закликав визнати дії та заяви Росії як геноцид українського народу. Про це повідомляє глава держави у Twitter.

    «Позбавити країну-агресора права голосу в Раді Безпеки ООН, кваліфікувати дії та заяви РФ як геноцид українського народу, допомогти з доставкою трупів російських солдатів. Говорив про це з Генсеком», – написав він.

    Раніше стало відомо, що США винесуть на Генасамблею ООН питання вторгнення Росії в Україну. Держсекретар Ентоні Блінкен засудив вето РФ у Радбезі.

    Нагадаємо, у Харкові окупанти використовують бомби, заборонені Женевською конвенцією.

    Як відомо, Алієв і Ердоган запропонували Зеленському організувати переговори з Росією.

    Раніше у Києві російські терористи вбили дівчинку та її батьків. А ще кількість загиблих при обстрілі автобуса на Харківщині зросла.

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    Теги: США геноцид ООН війна Володимир Зеленський президент Ентоні Блінкен
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    Президент закликав ООН визнати дії Росії геноцидом