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Одне з найбільших міст України зупиняє транспорт під час тривоги 

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 14:33 glavcom.ua
Одне з найбільших міст України зупиняє транспорт під час тривоги 
Раніше зміни до руху громадського транспорту запровадили Київ та Вінниччина
фото з відкритих джерел

Під час повітряної тривоги пасажири повинні вийти з транспорту і знайти укриття 

Відучора, із 2 серпня у Дніпрі почав зупинятись електротранспорт під час повітряної тривоги. Таке розпорядження видало комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт».

«Під час оголошення повітряної тривоги, за інструкцією водій повинен від’їхати від небезпечних об’єктів, мостів, віадуків. Виїхавши в безпечне місце треба відкрити двері та піти в укриття», – повідомив заступник директора з експлуатації та перевезень підприємства Володимир Сусленков. 

Нагадаємо, сьогодні також Вінницька обласна військова адміністрація повідомила, що водії громадського транспорту під час сигналу «Повітряна тривога» змушені будуть зупинятися на узбіччі, а пасажири – вийти з салонів. 

Раніше стало відомо, що у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху. 

Згодом столична міська адміністрація роз’яснила питання оплати проїзду у разу вимушеної зупинки транспорту через повітряну тривогу. 

Як стало відомо, чи буде спинятися київська міська електричка під час повітряної тривоги.

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Теги: громадський транспорт Дніпро

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