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Перша область в Україні зупинятиме громадський транспорт під час повітряної тривоги

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 10:59 glavcom.ua
Перша область в Україні зупинятиме громадський транспорт під час повітряної тривоги
Вінниця скористалася прикладом столиці
Вікіпедія

Водії громадського транспорту змушені будуть зупинятися на узбіччі, а пасажири – вийти з салонів

Вінницька обласна військова адміністрація повідомила, що водії громадського транспорту під час сигналу «Повітряна тривога» змушені будуть зупинятися на узбіччі, а пасажири – вийти з салонів. 

Вінницька ОДА пише, ніби «ДСНС України розробила алгоритм дій для водіїв громадського транспорту під час сигналу тривоги».

ДСНС натомість повідомляє, що відомство не ухвалювало такого рішення по всій Україні – це має вирішувати місцева влада в кожному регіоні окремо, пише «Українська правда». 

Зокрема, у Вінницькій області під час сигналу «Повітряна тривога» водій громадського транспорту зобов’язаний: 

  • Зупинити транспортний засіб у безпечному місці (на узбіччі дороги).
  • Поінформувати пасажирів про отриманий сигнал.
  • Вивести пасажирів з транспортного засобу, у разі наявності маломобільних груп населення організувати за допомогою пасажирів (кондуктора) їх евакуацію.
  • Швидко, без паніки зайняти місце у найближчій захисній споруді (сховищі, підвальному приміщенні, паркінгу тощо).
  • Якщо захисної споруди поблизу немає, сховатися за бетонними плитами, бордюром, лягти у заглибленнях землі, згрупуватися та закрити голову руками.

Раніше стало відомо, що у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху. 

Згодом столична міська адміністрація роз’яснила питання оплати проїзду у разу вимушеної зупинки транспорту через повітряну тривогу. 

Як стало відомо, чи буде спинятися київська міська електричка під час повітряної тривоги.

Теги: громадський транспорт транспорт Вінниця

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