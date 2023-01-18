Офіційно: Рятувальники повідомили про стан борту, який упав на Київщині

Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225

Вертоліт ДСНС ЕС-225 використовувався найчастіше, адже міг одночасно перевозити достатню кількість людей

Серед авіаційних суден системи МВС вертоліт ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) найчастіше використовувався з огляду на можливість одночасно перевозити достатню кількість людей. Екіпаж судна був підготовлений до виконання завдань при складних умовах, мав необхідну кількість годин нальотів саме на вертольотах ЕС-225. Про це повідомили у Держслужбі надзвичайних ситуацій.

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«18 січня о 08:20 у м. Бровари Київської області внаслідок падіння вертольоту ДСНС ЕС-225 (бортовий номер 54) сталося пошкодження будівлі ДНЗ з послідуючим загоранням, скління у чотирнадцяти-поверховому житловому будинку та 3 легкових автомобілів. О 09:06 пожежу в будівлі локалізовано на площі 500 м кв, а о 09:28– ліквідовано. На борту перебувало 9 людей: 6 чоловік оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члена екіпажу ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок надзвичайної ситуації станом на 12:30 18 січня загинуло 16 людей, з них 3 дитини. Травмовано 30 осіб (з них 12 дітей), яких госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється).

Проводиться розбір плит перекриття між 1 та 2 поверхами та покрівлею дитячого садка.

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Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.

У СБУ розпочали розслідування падіння гелікоптера у Броварах Київської області. В пресслужбі СБУ повідомили, що наразі розглядають всі можливі версії катастрофи.

Серед них:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

«Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії», – йдеться у повідомленні.