СБУ назвала три версії трагедії у Броварах

У СБУ назвали три основні версії падіння гелікоптера у Броварах Київської області

У СБУ розпочали розслідування падіння гелікоптера у Броварах Київської області. В пресслужбі СБУ повідомили, що наразі розглядають всі можливі версії катастрофи.

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Серед них:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

«Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії», – йдеться у повідомленні.

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Раніше у етері телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на розслідування достеменних причин авіакатастрофи в Броварах знадобиться декілька тижнів. Цю справу розслідуватиме держкомісія.

«Комісія буде розслідувати причини. Це не буде 1-2 дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час. Думаю, буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці. Вони дослідять причини того, що відбулося, та які фактори впливали на те, що вертоліт впав»,– сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 18 січня гелікоптер ДСНС зазнав аварії у Броварах. На борту було девʼятеро людей, зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини. Госпіталізовано 30 людей, серед них 12 дітей. Поліція розшукує свідків трагедії.