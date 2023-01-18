Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ назвала три версії трагедії у Броварах

Ірина Глотова
glavcom.ua
СБУ назвала три версії трагедії у Броварах
Озвучені версії трагедії у Броварах
фото:www.slovoidilo.ua

У СБУ назвали три основні версії падіння гелікоптера у Броварах Київської області

У СБУ розпочали розслідування падіння гелікоптера у Броварах Київської області.  В пресслужбі СБУ повідомили, що наразі розглядають всі можливі версії катастрофи.

Серед них:

  • порушення правил польоту;
  • технічна несправність гелікоптера;
  • умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

«Співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії», – йдеться у повідомленні. 

Раніше у етері телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на розслідування достеменних причин авіакатастрофи в Броварах знадобиться декілька тижнів. Цю справу розслідуватиме держкомісія. 

«Комісія буде розслідувати причини. Це не буде 1-2 дні, тому що дослідження авіакатастрофи займає певний час. Думаю, буде створена державна комісія, до якої увійдуть різні авіаційні фахівці. Вони дослідять причини того, що відбулося, та які фактори впливали на те, що вертоліт впав»,– сказав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 18 січня гелікоптер ДСНС зазнав аварії у Броварах. На борту було девʼятеро людей, зокрема міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини. Госпіталізовано 30 людей, серед них 12 дітей. Поліція розшукує свідків трагедії

Читайте також: 

Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Офіційно: Рятувальники повідомили про стан борту, який упав на Київщині
Офіційно: Рятувальники повідомили про стан борту, який упав на Київщині
СБУ назвала три версії трагедії у Броварах
СБУ назвала три версії трагедії у Броварах
Дефіцит у енергосистемі: наразі аварійні відключення у восьми областях
Дефіцит у енергосистемі: наразі аварійні відключення у восьми областях
Помер легендарний воїн УПА Симчич
Помер легендарний воїн УПА Симчич
Падіння гвинтокрила на Київщині, Донеччина під вогнем. Ситуація в регіонах на 18 січня
Падіння гвинтокрила на Київщині, Донеччина під вогнем. Ситуація в регіонах на 18 січня
Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін
Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Путін у відчаї: Науседа попередив про плани Кремля
18K
Трагедія у Броварах. Загинув Монастирський, десятки жертв (оновлено)
17K
Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін
16K
Катастрофа у Броварах: повітряні сили повідомили деталі про вертоліт
13K
Енергетики назвали область, яка поки не може повернутися до графіку відключення світла
12K
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

«Думали, що це ракета прилетіла»: очевидці розповіли про події, які передували падінню гелікоптера
Сьогодні, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Сьогодні, 13:18
Поліція розшукує свідків авіакатастрофи у Броварах
Сьогодні, 11:53
Наступ окупантів на одному з напрямків провалився – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Чи є загроза вторгнення з Білорусі в найближчі тижні: оцінка розвідки
Сьогодні, 06:18
ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
Вчора, 09:59

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту