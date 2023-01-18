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Зеленський відреагував на авіакатастрофу в Броварах та повідомив деталі

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Зеленський відреагував на авіакатастрофу в Броварах та повідомив деталі

Зеленський долучив СБУ, Нацполіції та іншим уповноваженим органам зʼясувати обставини трагедії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області. 

«Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків. Доручив Службі безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося. На місці трагедії працюють усі служби. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих! Денис, Євген, Юрій, команда МВС... справжні патріоти України. Світла памʼять! Світла памʼять усім, чиї життя забрав цей чорний ранок!», – написав Зеленський. 

Станом на цю хвилину внаслідок катастрофи загинули 15 людей. Точне число жертв трагедії наразі встановлюється. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила. Травмовано 25 людей, серед них 10 дітей.

Поліція просить свідків падіння гвинтокрила у Броварах звернутись до правоохоронців і надати свідчення, які є важливими для з’ясування причин катастрофи. 

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Теги: міністр Володимир Зеленський Денис Монастирський авіакатастрофа

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