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Смертельна авіакатастрофа на Київщині: подробиці від виховательки дитсадку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Смертельна авіакатастрофа на Київщині: подробиці від виховательки дитсадку
Унаслідок падіння вертольота зруйнований дитсадок: є загиблі та постраждалі
фото з відкритих джерел

Мешканці Броварів спершу почули гул та побачили зарево, після чого пролунав вибух

Очевидиця трагедії у Броварах на Київщині поділилася подробицями авіакатастрофи. Вихователька дитячого садка на момент падіння гвинтокрила саме приймала дітей.

Спочатку гуділо, наче щось летить. Ми притихли, а тоді після зарева почули вибух. Всі прилягли, евакуювалися до укриття швиденько. Ми встигли прийняти четверо діток, і одразу батьки їх забрали.

Як відомо, унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Станом на 11 годину відомо про 15 загиблих, троє серед яких – діти.

Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: деталі (фото, відео). Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. 

До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

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