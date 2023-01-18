Головна Країна Політика
search button user button menu button

Трагедія в Броварах: тимчасово виконувати обов’язки Монастирського буде один із заступників

Олександра Садова
glavcom.ua
Трагедія в Броварах: тимчасово виконувати обов’язки Монастирського буде один із заступників
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський загинув внаслідок авіакатастрофи у Броварах
фото з відкритих джерел

За нового очільника МВС має проголосувати Верховна Рада

Тимчасово виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде один з заступників, хто саме – поки невідомо. Про це повідомляє Суспільне Чернігів.

За нового очільника МВС має проголосувати Верховна Рада після того, як комітет Ради з правоохоронної діяльності узгодить кандидатуру, повідомив голова комітету Сергій Іонушас.

Як відомо, унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Станом на 11 годину відомо про 18 загиблих, троє серед яких – діти.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області. 

Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. 

До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

Читайте також: Поліція розшукує свідків авіакатастрофи у Броварах
Теги: трагедія МВС катастрофа міністр Київщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Літальний апарат упав поблизу дитячого садка та багатоповерхівки
З'явилися моторошні відео після падіння гелікоптера у Броварах
Сьогодні, 09:56
З'явились відео польоту гвинтокрила за кілька хвилин до катастрофи
З'явились відео польоту гвинтокрила за кілька хвилин до катастрофи
Сьогодні, 11:04
Зранку 18 січня у Броварах упав літальний апарат
Катастрофа у Броварах: повітряні сили повідомили деталі про вертоліт
Сьогодні, 10:15

Політика

Трагедія в Броварах: тимчасово виконувати обов’язки Монастирського буде один із заступників
Трагедія в Броварах: тимчасово виконувати обов’язки Монастирського буде один із заступників
Зеленський відреагував на авіакатастрофу в Броварах та повідомив деталі
Зеленський відреагував на авіакатастрофу в Броварах та повідомив деталі
Перша леді України у Давосі передала послання для Сі Цзіньпіна
Перша леді України у Давосі передала послання для Сі Цзіньпіна
У прем'єр-міністра Японії є план. Що відомо про новий пакет допомоги
У прем'єр-міністра Японії є план. Що відомо про новий пакет допомоги
Речник президента озвучив, за яких умов Україна може погодитися на переговори з РФ
Речник президента озвучив, за яких умов Україна може погодитися на переговори з РФ
Головне за ніч: чим завершиться російський терор в Україні та важлива заява Білого дому
Головне за ніч: чим завершиться російський терор в Україні та важлива заява Білого дому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Путін у відчаї: Науседа попередив про плани Кремля
15K
Катастрофа у Броварах. Загинуло керівництво МВС – Монастирський і Єнін
15K
Трагедія у Броварах. Загинув Монастирський, десятки жертв (ОНОВЛЕНО)
14K
Катастрофа у Броварах: повітряні сили повідомили деталі про вертоліт
13K
Енергетики назвали область, яка поки не може повернутися до графіку відключення світла
11K
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Поліція розшукує свідків авіакатастрофи у Броварах
Сьогодні, 11:53
Наступ окупантів на одному з напрямків провалився – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Чи є загроза вторгнення з Білорусі в найближчі тижні: оцінка розвідки
Сьогодні, 06:18
ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
Вчора, 09:59
За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб
Вчора, 06:49
Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
16 сiчня, 06:55

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту