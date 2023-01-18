Трагедія в Броварах: тимчасово виконувати обов’язки Монастирського буде один із заступників
За нового очільника МВС має проголосувати Верховна Рада
Тимчасово виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде один з заступників, хто саме – поки невідомо. Про це повідомляє Суспільне Чернігів.
За нового очільника МВС має проголосувати Верховна Рада після того, як комітет Ради з правоохоронної діяльності узгодить кандидатуру, повідомив голова комітету Сергій Іонушас.
Як відомо, унаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.
Станом на 11 годину відомо про 18 загиблих, троє серед яких – діти.
Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області.
Нагадаємо, у Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил. Уранці 18 січня на Київщині пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат.
До слова, влада повідомила подробиці про падіння гвинтокрила. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.
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