У Броварах упав вертоліт. Є загиблі (оновлюється)

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих

Уранці 18 січня в Броварах Київської області пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали.

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Наразі з‘ясовують дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці.

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Речниця поліції Київщини Прянішнікова розповіла, що гвинтокрил впав поблизу дитячого садку. Людей евакуюють. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих.

Місцеві жителі повідомляють, що чули вибухи та бачили клуби чорного диму. Диму й досі дуже багато, швидкі прибувають на місце події. На місце події прибув начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Нагадаємо, зранку 18 січня Телеграм-канали повідомили про вибух у Броварах.