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У Броварах упав вертоліт. Є загиблі (оновлюється)

Олександра Садова
glavcom.ua
У Броварах упав вертоліт. Є загиблі (оновлюється)
фото: Магнолія-ТВ

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих

Уранці 18 січня в Броварах Київської області пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. 

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. На даних момент всіх евакуювали. 

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Наразі з‘ясовують дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці.

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Речниця поліції Київщини Прянішнікова розповіла, що гвинтокрил впав поблизу дитячого садку. Людей евакуюють. Наразі відомо про п'ятьох постраждалих. 

Місцеві жителі повідомляють, що чули вибухи та бачили клуби чорного диму. Диму й досі дуже багато, швидкі прибувають на місце події. На місце події прибув начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, зранку 18 січня Телеграм-канали повідомили про вибух у Броварах. 

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Теги: вибух вертоліт Кирило Тимошенко відео

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