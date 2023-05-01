ОК «Південь» покарало воєнкома з Одеси, який володіє «Мерседесом» і віллою в Іспанії: деталі

Діяльність керівника Одеського обласного центру комплектування обіцяють ретельно перевірити

30 квітня Оперативне командування «Південь» відреагувало на розслідування статків одеського воєнкома. Підозрюють, що воєнком незаконно став власником новісінького Mercedes-а, а його матір – щасливою власницею вілли з пальмами і басейном в Іспанії.

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Інформацію оприлюднено на офіційній сторінці Facebook командування.

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У дописі вказано, що ЗСУ не будуть толерувати корупцію. Тому жорстко реагують на звинувачення у корупції, які пролунали у бік одного з начальників терцентру комплектування Одеської області.

Доки триває розслідування, вжито наступні заходи:

воєнкома відсторонили від виконання службових обов'язків;

призначено дві перевірки - профільну та службову.

Варто зазначити, що пресслужба ОК «Південь» не назвала імені начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у корупції та незаконному збагаченні.

Як з'ясували розслідувачі, воєнком підозрюється у причетності до наступних вчинків, які можуть бути пов'язані з корупцією:

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по-перше, чоловік став власником автівки Mercedes Benz G63 AMG 2022 р. в., вартістю $250 тис. При чому авто ввезено на територію України як нібито гуманітарна допомога і мала піти на фронт у якусь військову частину;

по-друге, матір воєнкома виявилась власницею вілли у провінції Мабелья в Іспанії - на березі Середземного моря зовсім поруч з Гібралтаром.

Заробітна плата працівника центру комплектування не дає можливості придбати таку дорогоцінну нерухомість. Тому підозрюють, що він «заробляв» на ухилянтах від мобілізації до лав ЗСУ.

Варто зазначити, Євген Борисов раніше також ставав фігурантом публікацій у ЗМІ. Однак більшість статей розповідали про його досягнення на посту воєнкома. Зокрема, про це свідчить іменний диплом, яким його нагородили як учасника рейтингу «100 найбільш впливових одеситів».

Завдяки матеріалу одеських медійників можна дізнатись деталі біографії Борисова. Як з'ясувалось, він здобував освіту у радянському Ленінграді. Недовго побув там курсантом, а потім - написав рапорт, поїхав в Україну і оселився в Одесі. Час перебування у війську – 30 років.

На офіційній сторінці Facebook Одеського обласного центру ТЦК та СП наразі немає ніяких повідомлень стосовно ситуації, яка склалась навколо Борисова. Одне з останніх повідомлень – виступ представника центра комплектування перед одеськими ЗМІ.

До слова, через рік повномасштабного вторгнення росіян та щоденних ракетних обстрілів все ще знаходяться шанувальники путінського режиму. Так, водій таксі в Одесі займався проросійською пропагандою, розповідаючи своїм пасажирам, що Росію нікому не перемогти, і Путін нібито найбільший правитель, а жахливі військові злочини вчиняють самі українці, щоб оббрехати російську армію.