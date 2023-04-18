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Одесита-шанувальника Путіна очікує суд: обставини резонансної справи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одесита-шанувальника Путіна очікує суд: обставини резонансної справи

Одеський таксист у розмові із пасажиркою називав Путіна одним із найвидатніших політиків сучасності, і тепер вибачається за свою поведінку

Через рік повномасштабного вторгнення росіян та щоденних ракетних обстрілів все ще знаходяться шанувальники путінського режиму. Так, водій таксі в Одесі займався проросійською пропагандою, розповідаючи своїм пасажирам, що Росію нікому не перемогти, і Путін нібито найбільший правитель, а жахливі військові злочини вчиняють самі українці, щоб оббрехати російську армію. Пасажирка зняла слова водія на відео і виклала у мережу. А завдяки зусиллям одеських активістів любитель Росії тепер відповідатиме перед законом, і може сісти за ґрати. 

На опублікованому у мережі відео видно, як таксист-сепаратист відверто вихваляє пасажирці вчинки Росії:

«Росія ще жодної війни не програла у своїй історії. Нам для нашої країни, для економіки, для нашого життя, краще бути з росією, ніж із Заходом. Ми на Заході – третій сорт не шлюб. Ми такі ж як вони (росіяни, – Главком), за ментальністю, по всьому. Поодинокі ми», – каже водій. Дівчина заперечує, що українці принаймні не відрізають полоненим голови і не знімають це на відео. Крім того, таксист говорив, що він не вважає злочином зґвалтування українців російськими військовими. «Це (зґвалтування – Главком) – витрати війни… У моєму розумінні Путін – один із найвидатніших політиків сучасності» , – заявив чоловік.

Особу таксиста було оперативно встановлено, його затримала СБУ і оголосила підозру статті 436-2 КК «Виправдання збройної агресії РФ проти України», він очікує на суд. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул. 

«Старий ватник, який розповідав, що Росія не програвала воєн і що ми повинні бути з нею, а не з Європою, відповідатиме перед законом. Особу негідника було встановлено та передано до СБУ, а там на нього чекала підозра у скоєнні кримінального злочину. Дякую всім причетним, чистим Одесу разом», – написав Дем'ян Ганул.

Пізніше він опублікував відео таксиста який вибачається перед громадянами Україна та ЗСУ за те, що він негативно висловлбювався щодо України та не вірив у перемогу нашої держави над ворогом.

«Мені прикро за все мною сказане на відео, що було поширене. Я переосмислив свою позицію та у подальшому обіцяю, що не буду підтримувати військову агресію РФ  проти України. Я люблю свою державу Україну та готовий підттримувати та допомагати українському народу», – зазначив перевихований одесит. 

Нагадаємо, російськомовна клієнтка спричинила скандал в одному з готелів міста Одеси, називаючи гривні «рублями» та докоряючи персоналу, бо вони розмовляють українською мовою. Жінка запевняла, що в Україні «рублі були завжди», а українська мова – немодна. Відповідне відео опублікували місцеві Telegram-канали.

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Теги: таксі росія путін водій українці військові Telegram чоловік сепаратист зґвалтування відео росіяни

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