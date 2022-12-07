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Окупанти обстріляли ферму на Сумщині: загинули десятки тварин (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстріляли ферму на Сумщині: загинули десятки тварин (фото)
Наслідки російської атаки на Сумщину
Дмитро Живицький / Telegram

Внаслідок атаки 17 тварин загинули, ще стільки ж – поранено

Російські загарбники завдали ударів по Сумській області. Частина снарядів потрапила до місцевої ферми. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.

«Ворог одночасно вдарив із САУ та мінометів. У місцевій фермі прильоти були в корівник. 17 тварин загинули від осколкових поранень. Ще стільки ж – поранено», – йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни вщент зруйнували сільську амбулаторію. Від удару спалахнула масштабна пожежа, приміщення повністю вигоріло.

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Нагадаємо, триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.

Теги: Україна окупанти росія війна Сумщина

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