Окупанти обстріляли ферму на Сумщині: загинули десятки тварин (фото)

Внаслідок атаки 17 тварин загинули, ще стільки ж – поранено

Російські загарбники завдали ударів по Сумській області. Частина снарядів потрапила до місцевої ферми. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ворог одночасно вдарив із САУ та мінометів. У місцевій фермі прильоти були в корівник. 17 тварин загинули від осколкових поранень. Ще стільки ж – поранено», – йдеться в повідомленні.

Крім того, росіяни вщент зруйнували сільську амбулаторію. Від удару спалахнула масштабна пожежа, приміщення повністю вигоріло.

Будь ласка, читайте текст після реклами

6 фото На весь екран











Нагадаємо, триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. На Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог зосереджує зусилля на ведені наступальних дій. На інших напрямках намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обладнує оборонні рубежі та позиції, веде розвідку.