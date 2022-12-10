Головне за ніч: окупанти обстріляли Сумщину, Росія закидала звинуваченнями Україну

Російська делегація в ООН звинуватила Україну у нібито потраплянні західної зброї з України в треті країни

«Главком» зібрав головні новини ночі 10 грудня. Окупанти завдали ракетного удару по Сумській області, а Росія під час засідання Радбезу ООН закидала Україну вигаданими звинуваченнями.

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Атака на Сумщину

Російські військові завдали ракетного удару по Великописарівській громаді Сумської області. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу зафіксовано суттєві руйнування цивільних будівель та інфраструктури.

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Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Обстріл окупованого Донецька

Окупований Донецьк потрапив під ворожий обстріл. Прильоти зафіксовані на території Критого ринку, на бульварі Шевченка та в інших місцях центральної частини міста.

Внаслідок обстрілів горіли автомобілі та житлові будинки. Місцеві пабліки повідомляють, що у центрі Донецька є загиблі.

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Звинувачення Росії на Радбезі ООН

Російська делегація в ООН звинуватила Україну у нібито потраплянні західної зброї з України в треті країни. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заначив, що Москва, аби видаватися переконливою, загортає брехню «в численні терміни й назви, технічні характеристики й цифри. Усе це має надати фейкам вигляду фактів».

Разом з тим представники США та Великої Британії заявили, що обурені брехнею Росії.

Постійний представник США при ООН посол Річард Мілс заявив, що Росія марнує час Ради безпеки ООН скликаючи її через свої вигадки про Україну.

А представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що Росія скликала засідання Радбезу для обговорення постачань озброєнь Україні, але при цьому сама отримує зброю з Ірану і шукає в інших країнах.

Побоювання Столтенберга щодо війни в Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що бойові дії в Україні можуть вийти з-під контролю.

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Столтенберг зазначив, якщо війна Україні вийде з-під контролю, то тоді бойові дії можуть поширитися на інші країни Європи і перетворитися на війну між Росією з Альянсом.

«Боюся, що війна в Україні вийде з-під контролю і переросте у велику війну між НАТО і Росією. Але я впевнений, що ми цього уникнемо», – сказав генсек Альянсу.

Україна отримає новітні ППО

Концерн Rheinmetall виготовить для України два нові зенітні комплекси Skynex.

Відомо, що Skynex – ППО малого радіуса дії. Використовує 35-мм програмовані боєприпаси Ahead, які гармата Oerlikon Mk3 вистрілює зі швидкістю 1000 пострілів за хвилину на ефективну дальність у 4 кілометри. Система Skynex використовує 35-мм боєприпаси для роботи по безпілотниках або крилатих ракетах.

Гарматний модуль має радар стеження з автономним пошуком цілі. Системою можна керувати дистанційно. На відміну від зенітних самохідних установок Gepard, які Україна вже отримала від Німеччини, Skynex є новою розробкою.