Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупант похизувався перед дружиною, як багато награбує в Авдіївці (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупант похизувався перед дружиною, як багато награбує в Авдіївці (відео)
Окупант радіє, скільки всього розграбує в Авдіївці
скріншот відео

Загарбник пропонує вивозити вантажівкою майно з домівок українців

Російський окупант на руїнах захопленої Авдіївки на Донеччині записав відео, у якому освідчився дружині в коханні й розповів, як збирається обікрасти будинки українців.

Загарбник пропонує підвезти в розтрощене місто вантажівку, щоб награбувати якомога більше майна.

«Лариса, я в Авдіївці! Тут у цих будинках усе є. Телевізори, чого тільки немає! Тільки треба електричку якусь вантажну і вивозити звідси!», – радіє мародер.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області російські загарбники розселяються до квартир і будинків, мешканці яких залишили населений пункт, та грабують домівки, а майно власників відправляють до Росії.

До слова, триває 753-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. 

Теги: Авдіївка росіяни окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дані про наміри РФ захопити аеродром Антонов ГУР передав надійний інформатор
Буданов розкрив, як вдалося зупинити окупантів за крок до захоплення Києва
10 березня, 16:59
Кисельов з 2014 року публічно підтримує окупацію Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей
Вищий антикорупційний суд дозволив конфіскувати активи пропагандиста Кисельова
4 березня, 17:10
В деяких місцях в Рудому лісі можна перебувати лічені хвилини
Росіяни, які окопувалися в Рудому лісі у Чорнобильській зоні, не вижили – міський голова Вараша
29 лютого, 18:42

Події в Україні

Окупант похизувався перед дружиною, як багато награбує в Авдіївці (відео)
Окупант похизувався перед дружиною, як багато награбує в Авдіївці (відео)
Речник оперативно-стратегічного угруповування військ «Таврія» Лиховій залишив посаду
Речник оперативно-стратегічного угруповування військ «Таврія» Лиховій залишив посаду
Помер Геннадій Москаль
Помер Геннадій Москаль
Розгром Чорноморського флоту РФ у Криму. Шойгу примчав рятувати ситуацію
Розгром Чорноморського флоту РФ у Криму. Шойгу примчав рятувати ситуацію
Окупанти телефонують родичам українських полонених: ISW пояснив мету
Окупанти телефонують родичам українських полонених: ISW пояснив мету
Генштаб: Ворог намагався прорвати оборону майже 30 разів на одному з напрямків
Генштаб: Ворог намагався прорвати оборону майже 30 разів на одному з напрямків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Прощена неділя 2024: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
79K
Росіяни заявили про знищення трьох сотень бійців ЗСУ вакуумною бомбою: розвідка відповіла
15K
Російські добровольці звернулися до Путіна і назвали умову для переговорів
9852
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
7846
Народна депутатка повідомила, хто був ціллю окупантів у Одесі
5247
Нардеп Микола Тищенко поскаржився у поліцію на переслідування

Новини

Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Сьогодні, 06:30
День мобілізаційного працівника в Україні. Що відзначаємо 17 березня
Сьогодні, 00:00
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
Вчора, 15:35
Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах
Вчора, 13:48
Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Вчора, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua