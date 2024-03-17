Окупант похизувався перед дружиною, як багато награбує в Авдіївці (відео)

Окупант радіє, скільки всього розграбує в Авдіївці

Загарбник пропонує вивозити вантажівкою майно з домівок українців

Російський окупант на руїнах захопленої Авдіївки на Донеччині записав відео, у якому освідчився дружині в коханні й розповів, як збирається обікрасти будинки українців.

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Загарбник пропонує підвезти в розтрощене місто вантажівку, щоб награбувати якомога більше майна.

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«Лариса, я в Авдіївці! Тут у цих будинках усе є. Телевізори, чого тільки немає! Тільки треба електричку якусь вантажну і вивозити звідси!», – радіє мародер.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області російські загарбники розселяються до квартир і будинків, мешканці яких залишили населений пункт, та грабують домівки, а майно власників відправляють до Росії.

До слова, триває 753-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.