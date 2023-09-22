Центр нацспротиву повідомив про «схему» мародерства росіян в окупованому Токмаці
Окупанти грабують пусті домівки, а майно власників відправляють до Росії
У тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області російські загарбники розселяються до квартир і будинків, мешканці яких залишили населений пункт, та грабують домівки, а майно власників відправляють до Росії. Про це інформує Центр національного спротиву.
Ворог розселяє своїх військових у так звані вільні квартири місцевих жителів, які були змушені покинути місто через окупацію. При цьому, майно українців «визволяється» рашистами до Російської Федерації.
Зокрема таку тенденцію помітив Спротив у тимчасово окупованому місті Токмак на Запоріжжі. Повідомляється, що війська РФ навіть не намагаються приховати свої злочини та мародерство, це відбувається на очах у жителів тимчасово окупованих територій.
«Такі дії свідчать про невпевненість командування РФ в оперативній ситуації навколо міста, поки пропагандисти заявляють про «Росія назавжди», – повідомляють в Центрі національного спротиву.
Наголошується, що в Токмаці було також помічено посилені заходи фільтрації на фоні новин з фронту. Росіяни збільшили кількість патрулів та перевірок на блок-постах.
Нагадаємо, окупаційна адміністрація захоплених районів Донецької області раніше оголошувала про створення «нотаріальної палати», але юридичної сили ці нотаріуси не мають.
До слова, мешканка Білгородської області Росії поскаржилася, що в селі Нова Таволжанка російські військові обкрадають приватні будинки.
Коментарі — 0