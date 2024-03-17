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Генштаб: Ворог намагався прорвати оборону майже 30 разів на одному з напрямків

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Генштаб: Ворог намагався прорвати оборону майже 30 разів на одному з напрямків
Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень на фронті
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 17 березня

Триває 753-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав шість ракетних та 62 авіаційні удари, здійснив 125 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Уночі російські окупанти атакували Україну 16 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 цих ударних дронів було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка, Стара Гута, Рижівка, Попівка, Ямне, Олександрівка, Лугівка Сумської області; Стариця, Липці Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Спірне, Веселе, Роздолівка, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Семенівка, Уманське, Очеретине, Красногорівка, Костянтинівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Макарівка, Велика Новосілка Донецької області.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області. Так, в районах населених пунктів Стара Гута та Бруски Сумської області, нашими захисниками зупинено дві спроби проникнення ДРГ противника.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито одну атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку відбито п’ять атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та східніше Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено два штурми позицій наших військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успішні удари ЗСУ по позиціях окупантів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по пункту управління, двох районах зосередження особового складу та одному засобу протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Великої Новосілки. Окупанти, ймовірно, захопили Тоненьке (на захід від Авдіївки) та Невельське (на південний захід від Авдіївки) не пізніше 16 березня. 

Теги: Генштаб фронт війна

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