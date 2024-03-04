Вищий антикорупційний суд дозволив конфіскувати активи пропагандиста Кисельова

Кисельов з 2014 року публічно підтримує окупацію Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей

Вищий антикорупційний суд дозволив стягнути на користь держави будинок і земельну ділянку в Коктебелі пропагандиста

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Суд ухвалив рішення на засіданні 4 березня.

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ВАКС вирішив конфіскувати в дохід держави:

100% частки Кисельова в ТОВ «Клуб Сковороди», Київ;

30,95% частки в ТОВ «Промо.Юей», Київ;

будинок площею загальною 151,1 кв. м і земельну ділянку у Коктебелі, Крим;

автомобіль марки Land Rover 2002 року випуску, причіп.

Дмитро Кисельов є російським телеведучим та пропагандистом, який з 2014 року публічно підтримує окупацію Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. З початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ до України продовжує діяльність, спрямовану на виправдання військової агресії Росії шляхом поширення пропаганди Кремля. Проти Кисельова в Україні діють персональні санкції до 2033 року.

Відомо, що Кисельову належить виноробне підприємство Cock t`est belle (читається як Коктебель) у тимчасово окупованому Росією Криму. Його назва збігається з назвою маєтку, який Кисельов побудував у районі Коктебеля в нульових роках.

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Зазначимо, на початку нульових років Кисельов працював в Україні на телеканалі ICTV. Відомо також, що Кисельову належить виноробне підприємство Cock t`est belle (читається як Коктебель) у тимчасово окупованому Росією Криму. Його назва збігається з назвою маєтку, який Кисельов побудував у районі Коктебеля в нульових роках.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію активів російського пропагандиста Дмитра Кисельова.

До слова, російського пропагандиста, генерального директора російського державного інформагентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова з 17 лютого 2022 року включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.