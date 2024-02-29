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Росіяни, які окопувалися в Рудому лісі у Чорнобильській зоні, не вижили

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росіяни, які окопувалися в Рудому лісі у Чорнобильській зоні, не вижили
В деяких місцях в Рудому лісі можна перебувати лічені хвилини
фото: energoatom_ua/Telegram

Ніхто з окупантів, які окопувалися у Чорнобильській зоні не вижив

Російські військові, які окопувалися в Рудому лісі в Чорнобильській зоні, не вижили. Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив Олександр Мензул, міський голова Вараша, яке є містом-супутником Рівненської АЕС.

«Якщо про Україну, то треба нагадувати всім, що ми – ядерна держава. Так, у нас немає ядерної зброї, але у нас – ядерні матеріали. Україна є підписантом меморандуму з МАГАТЕ про контроль над переміщенням ядерних матеріалів, тому що потенційно це – ядерна зброя», – сказав він.

Мензул нагадав, що є приклад Запорізької АЕС, де Україна не контролює переміщення радіоактивних матеріалів. Він нагадав, що «безграмотні орки» окопувалися у Чорнобильській зоні, в радіоактивному Рудому лісі.

«Я знаю це місце, там можна перебувати лічені хвилини. До речі, по наших каналах ми отримали інформацію, що з російських вояк, які там були, ніхто не вижив», – додав міський голова Вараша.

Варто додати, що Олександр Мензул має освіту інженера-фізика, працював у відділі ядерної безпеки, був заступником начальника служби надійності, ресурсу та продовження експлуатації Рівненської АЕС.

Нагадаємо, за словами співробітників Чорнобильської зони, окупанти в колоні не використовували жодних протирадіаційних засобів, що було «самогубним» для солдатів, оскільки радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в організмі. 

Робітники, які відповідають за безпечне зберігання відпрацьованого ядерного палива і нагляд за бетонними залишками реактора, зазначили, що саме чергували в день вторгнення 24 лютого. Вони стали свідками, як російські танки та інша бронетехніка рухалися через Рудий ліс, який є найбільш радіоактивно забрудненою частиною зони навколо Чорнобиля.

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Теги: військові росіяни радіація Чернобыльская зона

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