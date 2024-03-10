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Буданов розкрив, як вдалося зупинити окупантів за крок до захоплення Києва

Надія Карбунар
glavcom.ua
Буданов розкрив, як вдалося зупинити окупантів за крок до захоплення Києва
Дані про наміри РФ захопити аеродром Антонов ГУР передав надійний інформатор
фото з відкритих джерел

На українських бійців з автоматами і кількома ракетними комплексами «Ігла» йшли полчища російських десантників

Стало відомо, хто та як зупинив окупантів за крок до захоплення Києва 2022-го року. Якби ЗСУ не прийняли бій, то Путін зміг би реалізувати свій бліцкриг і захопити українську столицю за лічені дні. Йдеться про битву за аеропорт «Антонов» у Гостомелі. Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов детально розказав про те, хто тоді втримав «повітряні ворота» до Києва, врятувавши мільйони людей, та яку роль в цьому зіграла розвідка. Про це пише Tsn.ua.

Українська розвідка знала, що рашисти полетять захоплювати аеродром «Антонов» у Гостомелі. За словами Буданова, викрити плани російського Генштабу ГУРівцям допомогло певне джерело – надійний інформатор. Битва за летовище ще стала одним із перших реальних іспитів на міцність від початку повномасштабного вторгнення. За словами Буданова, щоб утримати аеродром, який рашисти планували перетворити на власний транспортний вузол, до оборони Гостомеля долучилась військова еліта – спецпризначенці ГУР МО.

Приголомшлива історія оборонця Гостомеля

Битва за аеропорт «Антонов» була важкою і подекуди нерівною – на українських бійців з автоматами і кількома ракетними комплексами «Ігла» йшли буквально полчища російських десантників – тих самих Псковських професійних вбивць, якими колись пишались росіяни. Майже всі полягли в Гостомелі.

«Про ситуацію на полі бою в Гостомелі начальник ГУР МО України Кирило Буданов доповідав президенту Володимиру Зеленському. Керівник української розвідки отримував дані від своїх підрозділів, задіяних в обороні аеродрому», – розповів «Зевс», один із тих, хто боронив аеропорт у перші дні війни.

«Зрозуміло, що люди, які бачать десятки вертольотів, що стріляють у їхній бік, не зовсім щасливі», – сказав Кирило Буданов.

Підрозділи Сил безпеки та оборони України здійснили контратаку проти російського угруповання в другій половині 24 лютого. До кінця ночі у бою  вдалось ліквідувати близько 80 російських десантників.

Шикарна робота ЗСУ

Далі шикарно відпрацювали такі як «Зевс». Щоби унеможливити перекидання ворогом додаткових сил на летовище, було ухвалене важке рішення – пошкодити злітну смугу так, щоб жоден літак там не міг сісти. Зробити таке оперативно могла лише артилерія. «Зевс» та інші бійці наводили її.

За день аеродром був втрачений, але ворог отримав лише Піррову перемогу – аеродром не був придатний для використання, тож план зірвався – без додаткової техніки, яку можна доставити лише важкими транспортними літаками Іл-76, наступати на Київ було майже неможливо.

Утім, рашисти встигли «похазяйнувати» й там. 25 лютого 2022 року російські наземні сили, що прийшли з території Білорусі, зайняли територію летовища. Під час повітряної атаки військ РФ 27 лютого 2022 року в ангарі аеропорту «Антонов» був знищений найбільший у світі літак АН-225 «Мрія». Росіяни також встигли вкрасти запчастини з української «Мрії».

Сили оборони України звільнили аеропорт 2 квітня 2022 року в рамках Київської операції, коли рашисти накивали п’ятами з награбованим до Білорусі і Росії. Уже на місці наші воїни побачили і відчули на що здатен так званий «русскій мір» – знищувати «Мрії», палити українські домівки, красти і забирати найважливіше – життя.

В ті дні вкотре показала себе і українська армія. ЗСУ ніби розправили плечі і швидко, ледь не на марші гнали ворога аж до кордону. Потім Сили оборони повторили цей трюк і на Харківщині, звільнивши не тільки сотні квадратних метрів української землі, а й захопивши  десятки одиниць техніки рашистів, яку ті в паніці покидали у кущах під Куп’янськом, Балаклією та Ізюмом.

Раніше Служба безпеки України завершила розслідування у справі про знищення транспортного літака Ан-225 «Мрія». Обвинувальний акт проти фігурантів скерували до суду. Їм загрожує увʼязнення.

Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

До слова, до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього генерального директора ДП «Антонов», через службову недбалість якого було знищено літак «Мрія».

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Теги: росіяни історія армія путін Антонов літак аеропорт робота Кирило Буданов рашисти ворог аеродром 24 лютого розвідка

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