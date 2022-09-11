Українські воїни звільнили ще одне село на кордоні з РФ (відео)

Поруч із Гоптівкою розташований однойменний прикордонний пункт контролю з Росією

Збройні сили повернули під контроль України ще одне село на Харківщині. У мережі з’явилося відео, де наші захисники повідомляють, що звільнили Гоптівку.

Гоптівка – прикордонне село у Дергачівському районі Харківської області. Поруч із селом розташований однойменний прикордонний пункт контролю з Росією, відкритий 2002 року, Гоптівка-Нехотіївка. Гоптівка – один із найбільших автомобільних переходів на українсько-російському кордоні.

А це Гоптівка у перший день повномасштабної війни.

Гоптівка у перший день повномасштабного наступу РФ на Україну фото з соцмереж

Раніше повідомлялося, що українські військові підняли український прапор ще у низці селищ на Харківщині.

Селище Козача Лопань на кордоні з РФ також звільнене від російських окупантів.

Нагадаємо, всього у Харківській області українські захисники вже звільнили близько 40 населених пунктів.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.