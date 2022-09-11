Зброя, що прискорить перемогу. Посол Мельник дав жорстку оцінку Шольцу

Німці бояться, що поразка в Україні змусить Путіна завдати ядерного удару

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник висловився про позицію офіційного Берліна щодо постачання зброї Україні. Найтиражованіша газета Bild оприлюднила коментар дипломата з жорсткою критикою канцлера Олафа Шольца і міністерки оборони Крістіне Ламбрехт.

«Якщо б канцлер і глава міноборони не блокували передачу Україні БМП Marder, БТР Fuchs, а також броньованих машин Dingo i Fennek, то українські війська могли б розпочати надважливе звільнення окупованих територій набагато раніше», – сказав Андрій Мельник.

За словами дипломата, німецькі посадовці не можуть повірити, що українська армія за лічені три дні харківського бліцкригу звільнила території розміром із три Берліна. Більшість щиро захоплюється талантом військового керівництва держави і хоробрістю її воїнів.

Але чимало німців і далі бояться: а що ж зробить Путін, коли його українці заганяють в глухий кут. Вони й досі не здатні собі уявити поразку московського режиму. Тремтять перед атомною бомбою.

Дедалі важливішого значення у цих дебатах набуває саме військовий аспект, допомога поставками озброєння з боку союзників по НАТО. На превеликий жаль, Німеччина і надалі продовжує пасти задніх.

Черговий раунд переговорів на базі Рамштайн завершився для Берліна новою ганьбою. У той час як США проголосили пакет допомоги у розмірі 675 млн. дол., міністерка оборони ФРН Ламбрехт лише пробубоніла під ніс щось про навчання українських саперів.

«Ну що ж: подивимося, чи вище керівництво Німеччини і надалі буде ховати голову в пісок, чи все ж таки Бундесвер передасть Києву частину з 470 Marder, 800 Fuchs або 500 Dingo. Я вже мовчу про необхідність розблокування поставок з боку німецького ВПК, включаючи танки Leopard. Інакше Німеччина увійде навіки в історію як держава, яка у переломний момент війни зробила вигляд, що нічого не відбувається, що німці тут ні при чому», – підсумував Мельник.

Нагадаємо, раніше Резніков зустрівся зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. Також Резніков провів телефонну розмову зі шведським колегою Петером Хультквістом. Сторони обговорили новий пакет військової допомоги ЗСУ від Швеції.