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Зброя, що прискорить перемогу. Посол Мельник дав жорстку оцінку Шольцу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зброя, що прискорить перемогу. Посол Мельник дав жорстку оцінку Шольцу
Експосол Мельник розкритикував Шольца
фото: DW

Німці бояться, що поразка в Україні змусить Путіна завдати ядерного удару

Колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник висловився про позицію офіційного Берліна щодо постачання зброї Україні. Найтиражованіша газета Bild оприлюднила коментар дипломата з жорсткою критикою канцлера Олафа Шольца і міністерки оборони Крістіне Ламбрехт.

Зброя, що прискорить перемогу. Посол Мельник дав жорстку оцінку Шольцу фото 1

«Якщо б канцлер і глава міноборони не блокували передачу Україні БМП Marder, БТР Fuchs, а також броньованих машин Dingo i Fennek, то українські війська могли б розпочати надважливе звільнення окупованих територій набагато раніше», – сказав Андрій Мельник.

Зброя, що прискорить перемогу. Посол Мельник дав жорстку оцінку Шольцу фото 2

За словами дипломата, німецькі посадовці не можуть повірити, що українська армія за лічені три дні харківського бліцкригу звільнила території розміром із три Берліна. Більшість щиро захоплюється талантом військового керівництва держави і хоробрістю її воїнів.

Але чимало німців і далі бояться: а що ж зробить Путін, коли його українці заганяють в глухий кут. Вони й досі не здатні собі уявити поразку московського режиму. Тремтять перед атомною бомбою.

Дедалі важливішого значення у цих дебатах набуває саме військовий аспект, допомога поставками озброєння з боку союзників по НАТО. На превеликий жаль, Німеччина і надалі продовжує пасти задніх.

Черговий раунд переговорів на базі Рамштайн завершився для Берліна новою ганьбою. У той час як США проголосили пакет допомоги у розмірі 675 млн. дол., міністерка оборони ФРН Ламбрехт лише пробубоніла під ніс щось про навчання українських саперів.

«Ну що ж: подивимося, чи вище керівництво Німеччини і надалі буде ховати голову в пісок, чи все ж таки Бундесвер передасть Києву частину з 470 Marder, 800 Fuchs або 500 Dingo. Я вже мовчу про необхідність розблокування поставок з боку німецького ВПК, включаючи танки Leopard. Інакше Німеччина увійде навіки в історію як держава, яка у переломний момент війни зробила вигляд, що нічого не відбувається, що німці тут ні при чому», – підсумував Мельник.

Нагадаємо, раніше Резніков зустрівся зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. Також Резніков провів телефонну розмову зі шведським колегою Петером Хультквістом. Сторони обговорили новий пакет військової допомоги ЗСУ від Швеції.

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