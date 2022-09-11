Харківщина: загарбники залишили територію прикордонної громади

Окупанти, які стояли біля Уд, покинули свої позиції й відійшли на територію РФ

Жителі Харківщини бачили, як рашисти сідали в автобуси й виїжджали з населених пунктів, які були окуповані

Рашисти пішли з території прикордонної Золочівської громади на Харківщині. Про це повідомив голова громади Віктор Коваленко, передає «Суспільне».

«Люди бачили, як вони (рашисти, – ред.) сідали в автобуси й виїжджали з населених пунктів, які були тимчасово окуповані, це Турово, Макарово. На сьогодні, за даними місцевих, москалі відійшли звідти у сторону Козачої Лопані, а російські військові, які стояли біля Уд, покинули свої позиції й відійшли на територію РФ», – розповів Коваленко.

Також відомо, що близько 02:30 ночі окупанти обстріляли Золочів, пошкоджень зазнали два будинки.

Раніше повідомлялося, що на території Харківщини в нещодавно звільненій від рашистів Балаклії відновили роботу оператори мобільного зв’язку.

Нагадаємо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ. Також Міноборони показало відео зі звільненої Балаклії.

Крім того, у Козачій Лопані також встановлено прапор України. ЗСУ звільнили і селище Чкаловське на Харківщині. Триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.

Всього у Харківській області українські захисники вже звільнили близько 40 населених пунктів.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.