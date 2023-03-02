Окупанти атакували дронами людей, які стояли у черзі за гуманітаркою на Херсонщині: є постраждалі

Наразі відомо про дев'ять травмованих внаслідок обстрілу, серед них дитина

СЬогодні, 2 березня, російські терористи завдали удару дронами по цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи у Бериславському районі Херсонщини. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 2 березня окупанти, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл деокупованої території Херсонщини.

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Наразі відомо про дев'ять травмованих внаслідок обстрілу, серед них дитина. Їм надається кваліфікована медична допомога. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 2 березня, росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів. Станом на 5:00 врятовано дев’ятьох людей, серед яких вагітна жінка, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих людей. Рятувальні роботи продовжуються.