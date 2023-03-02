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Окупанти атакували дронами людей, які стояли у черзі за гуманітаркою на Херсонщині: є постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти атакували дронами людей, які стояли у черзі за гуманітаркою на Херсонщині: є постраждалі
Херсонська обласна прокуратура

Наразі відомо про дев'ять травмованих внаслідок обстрілу, серед них дитина

СЬогодні, 2 березня, російські терористи завдали удару дронами по цивільних, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою поблизу школи у Бериславському районі Херсонщини. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що 2 березня окупанти, вчергове порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, здійснили обстріл деокупованої території Херсонщини.

Наразі відомо про дев'ять травмованих внаслідок обстрілу, серед них дитина. Їм надається кваліфікована медична допомога. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 2 березня, росіяни випустили ракети по Запоріжжю. Внаслідок влучання в житлову багатоповерхівку, обвалилися практично всі п’ять під’їздів. Станом на 5:00 врятовано дев’ятьох людей, серед яких вагітна жінка, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів рятувальники деблокували двох загиблих людей. Рятувальні роботи продовжуються.

Теги: Херсонщина війна росія окупанти

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