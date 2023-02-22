Росіяни накрили з артилерії село на Херсонщині: є загиблі
Від отриманих ран пенсіонери загинули на місці
Російські загарбники сьогодні, 22 лютого, з артилерії обстріляли село Новотягинка Херсонської області. Внаслідок чого двоє літніх людей загинули. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
«Російські окупанти вдарили із артилерії по домівках мирних жителів у селі Новотягинка. Уламки ворожих снарядів відібрали життя двох літніх людей – 81-річної жінки та 68-річного чоловіка. Від отриманих ран вони загинули на місці», – написав Прокудін.
Нагадаємо, 21 лютого росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні, загинули люди.
Триває 364-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині.
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