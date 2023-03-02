Влучання ракети в будинок у Запоріжжі: є загиблі
Під завалами ще є люди, рятувальники ведуть пошукові роботи
У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки практично повністю зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок. Дві людини загинули. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
«Рашистські тварюки практично повністю зруйнували один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами. За попередньою інформацією, загинуло 2 людини. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким», – йдеться в повідомленні.
За словами Куртєва, на місці трагедії працюють усі відповідні служби. «Вже розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постараждалих людей», – написав він.
Інформація про наслідки атаки ще встановлюється.
Нагадаємо, що в ніч проти 2 березня окупанти влучили по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі, коли в місті було оголошено повітряну тривогу. Ймовірно, цілили ракетою С-300. За повідомленням Запорізької обласної військової адміністрації, снаряд зруйнував три поверхи.
До відома, завершилася 371-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.
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