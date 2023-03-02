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Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі (оновлено)
Жахливі наслідки чергової атаки росіян по Запоріжжю
фото з соцмереж

Російські терористи влучили в житловий будинок, наслідки уточнюються

У Запоріжжі вночі 2 березня було чутно звуки вибухів, у місті та регіоні було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомило «Суспільне».

Секретар Запорізької міської ради також підтвердив нічну атаку на Запоріжжя. Є влучання в багатоповерхівку.

«За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок», – написав він у своєму Telegram.

У мережі з'явилися фото постраждалого будинку.

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі (оновлено) фото 1
фото з соцмереж

Детальна інформація про наслідки вибуху та постраждалих уточнюється. Не покидайте укриттів до відбою тривоги.

Оновлено

За повідомленням Запорізької обласної військової адміністрації, ракетний удар, ймовірно, був нанесений ракетою С-300. Снаряд зруйнував три поверхи.

«Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби», – написала ОВА.

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі (оновлено) фото 2
фото: Запорізька ОВА
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі (оновлено) фото 3
фото: «Суспільне»
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі (оновлено) фото 4
фото: «Суспільне»

Нагадаємо, що в ніч на понеділок, 27 лютого, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю ракетами. У результаті удару постраждав один із об'єктів інфраструктури. Обійшлося без жертв.

До слова, завершилася 371-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.

Теги: Запоріжжя окупанти будинок

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