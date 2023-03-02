Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі (оновлено)
Російські терористи влучили в житловий будинок, наслідки уточнюються
У Запоріжжі вночі 2 березня було чутно звуки вибухів, у місті та регіоні було оголошено повітряну тривогу. Про це повідомило «Суспільне».
Секретар Запорізької міської ради також підтвердив нічну атаку на Запоріжжя. Є влучання в багатоповерхівку.
«За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок», – написав він у своєму Telegram.
У мережі з'явилися фото постраждалого будинку.
Детальна інформація про наслідки вибуху та постраждалих уточнюється. Не покидайте укриттів до відбою тривоги.
Оновлено
За повідомленням Запорізької обласної військової адміністрації, ракетний удар, ймовірно, був нанесений ракетою С-300. Снаряд зруйнував три поверхи.
«Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють всі відповідні служби», – написала ОВА.
Нагадаємо, що в ніч на понеділок, 27 лютого, російські окупанти завдали удару по Запоріжжю ракетами. У результаті удару постраждав один із об'єктів інфраструктури. Обійшлося без жертв.
До слова, завершилася 371-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог й надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення, намагається знищити критичну інфраструктуру нашої країни.
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