Окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Миколаєві: є поранені

Внаслідок атаки поранено двох працівників підприємства

Сьогодні, 15 грудня, о 06:57 ворог атакував Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Внаслідок влучання є пошкодження на об'єкті інфраструктури.

Поранено двох працівників.

Нагадаємо, вчора на Київщині уламки «Шахеда» впали в одному з населених пунктів.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджена адмінбудівля підприємства, два складські приміщення та автомобіль

До слова, триває 1026-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 296 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару, скинувши 70 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження більше тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.