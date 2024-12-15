Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Миколаєві: є поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Миколаєві: є поранені
«Шахеди» атакували Миколаїв близько 7:00
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки поранено двох працівників підприємства

Сьогодні, 15 грудня, о 06:57 ворог атакував Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Внаслідок влучання є пошкодження на об'єкті інфраструктури.

Поранено двох працівників.

Нагадаємо, вчора на Київщині уламки «Шахеда» впали в одному з населених пунктів.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджена адмінбудівля підприємства, два складські приміщення та автомобіль

До слова, триває 1026-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 296 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару, скинувши 70 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження більше тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Читайте також:

Теги: війна окупанти Миколаївщина безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тренування солдатів в Північній Кореї
Росія найближчим часом залучить солдатів КНДР до штурмів – розвідка
Вчора, 10:16
Кремль виходить з того, що кінець війни буде, до нього «треба бути готовими»
Кремль вчить чиновників, як подавати росіянам «перемогу» у війні  
2 грудня, 14:04
Росіяни отримали завдання захопити населений пункт підконтрольний ЗСУ, де також знаходиться російське цивільне населення
Галицькі десантники взяли в полон ще 11 окупантів на Курщині
2 грудня, 11:30
Прихильники сирійської опозиції стоять на захопленому танка в місті Маарат аль-Нуман, на південний захід від Алеппо, Сирія, 30 листопада 2024 року
Чому колапс режиму Асада вигідний Україні і є катастрофою для Росії
1 грудня, 20:42
Новообраний президент США Дональд Трамп
Трамп президент. Сценарії для України
29 листопада, 08:19
«Путіну не вдалося зробити інформаційний бліц-криг і перелякати Захід ядерною війною»
«Ядерний удар» і війна нервів. На скільки вистачить Путіна
28 листопада, 09:14
Портрети освітян-загарбників
Освітні окупанти: від бурятів до сербів. Хто перевиховує українських дітей Воєнні злочини
26 листопада, 14:35
Експосол Джон Гербст висловився про сина Трампа
Американський дипломат прокоментував обурливі заяви сина Трампа про Україну
23 листопада, 13:56
СБУ оголосила підозру жителю Херсонщини, який здавав загарбникам проукраїнських активістів
СБУ оголосила підозру жителю Херсонщини, який здавав загарбникам проукраїнських активістів
23 листопада, 06:40

Події в Україні

РФ вночі запустила по Україні понад 100 «Шахедів»: є руйнування
РФ вночі запустила по Україні понад 100 «Шахедів»: є руйнування
Окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Миколаєві: є поранені
Окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Миколаєві: є поранені
Втрати ворога станом на 15 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
У Грозному один із дронів влучив у базу ОМОНу
У Грозному один із дронів влучив у базу ОМОНу
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 грудня: ситуація на фронті
73K
Офіцер батальйону «Айдар» розповів, як воюють солдати із Північної Кореї
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 грудня 2024
34K
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
15K
Офіційне «зубожіння» і провал у Кремлівському палаці. Сумний ювілей Таїсії Повалій
9279
До України йде потужна хвиля снігопадів

Новини

Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 06:00
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
До України йде потужна хвиля снігопадів
Вчора, 23:04
Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
Вчора, 16:24
ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені
Вчора, 11:59
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua