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Галицькі десантники взяли в полон ще 11 окупантів на Курщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Галицькі десантники взяли в полон ще 11 окупантів на Курщині
Росіяни отримали завдання захопити населений пункт підконтрольний ЗСУ, де також знаходиться російське цивільне населення
скриншот відео

Окупанти розповідають, що їх залякували і забороняли здаватися у полон

Росіяни отримали завдання захопити населений пункт підконтрольний ЗСУ, де також знаходиться російське цивільне населення, однак потрапили у полон. Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Під час одного із невдалих ворожих штурмів у Курській області Львівські десантники знищили окупантів. 11 з них підрозділ Галицької бригади взяв у полон.

Росіяни отримали завдання захопити населений пункт підконтрольний ЗСУ, де також знаходиться російське цивільне населення.

«Погано підготовлених та слабо оснащених колишніх увʼязнених кинули гинути, як гарматне мʼясо, а їхнє командування втекло, щойно почався бій. Противник, зустрівшись з нашими десантниками, вирішив здатись, чим зберіг власне життя», – розповіли у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

«У нас був офіс із продажів медичного обладнання... Вони чи то гроші комусь не заплатили, чи то що. Прийшов до нас «ОМОН», поклав 60 людей на підлогу, арештували. Після цього мене привезли до виправної колонії... Там був оперативник, він приходив щодня і запитував «поїдеш-не поїдеш на війну?». Садили до ізолятора, я забивав собі цвях у шкіру, в мене досі цей цвях у тілі є. Руки собі різав, вени різав. Не хотів їхати, бо сенс їхати воювати. Потім я склав руки і поїхав сюди...», – розповів один з полонених.

Полонені розповідають, що їх залякували і забороняли здаватися у полон. Кожен військовий на випадок полону мав при собі гранату, якою мав підірвати себе. За повідомленням одного з полонених, серед них був чоловік, який скористався такою гранатою, йому відірвало ногу. Також командування розповіло росіянам, що «українців давно немає, їх усіх перебили, а тепер Росія воює з усім світом». 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

українські розвідники перехопили нову розмову військових КНДР, яких Росія розмістила у Курській області. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони. Черговий на рації північний кореєць проводив сеанс перевірки зв’язку та підганяв солдатів.

До слова, російські загарбники знищили школу в місті Суджа Курської області РФ. Про це повідомив представник комендатури ЗСУ в Суджі Олексій Дмитрашківський на своїй сторінці у фейсбуці.

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Теги: війна гроші полон населення Курщина

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