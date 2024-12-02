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Кремль вчить чиновників, як подавати росіянам «перемогу» у війні  

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кремль вчить чиновників, як подавати росіянам «перемогу» у війні  
Кремль виходить з того, що кінець війни буде, до нього «треба бути готовими»
фото: Радио Свобода

Віцегубернаторам розповіли про важливість роботи з громадською думкою

Адміністрація російського диктатора Володимира Путіна минулого тижня провела семінар для віцегубернаторів РФ, на якому обговорювалася підготовка «образу перемоги» у війні. Як інформує Радио Свобода, про це пишуть російські ЗМІ.

Джерела одного із видань розповіли, що Кремль виходить з того, що кінець війни буде, до нього «треба бути готовими».

Майбутні результати війни повинні розцінюватися російським суспільством як перемога, хоча різні соціальні групи сприймають її по-різному. Тому, з погляду адміністрації Путіна, треба орієнтуватися на «спокійну більшість», яка буде задоволеною досягненням цілей у війні та збереженням за Росією окупованих територій.

Також віцегубернаторам розповіли про важливість роботи з громадською думкою щодо військових, які повертаються з України. На семінарі зокрема зазначалося, що «потрібно постійно тримати у фокусі» питання реабілітації та працевлаштування військових, «щоб вони не приєдналися до протестних рухів чи криміналу». Один із ризиків полягає в тому, що у мирному житті колишнім бійцям буде важко знайти ті самі зарплати, що й на війні, тому треба думати над їх заохоченням та формуванням шанобливого ставлення у суспільстві.

Крім цього, обговорювалася робота з проблемними ситуаціями та реагування, зокрема на міжнаціональні конфлікти та зростання антимігрантських настроїв.

Для віцегубернаторів провели комунікаційну гру під назвою «Гнів» – із симуляцією конфлікту на національному ґрунті. Вона була побудована навколо ситуації, схожої на ту, яка склалася в жовтні в селищі Коркіно Челябінської області. Там сталися масові заворушення, спровоковані вбивством жінки. Місцеві жителі на стихійному сході оголосили винними у злочині представників циганської діаспори. 

Не зважаючи на готовність зустріти кінець війни, росіяни не припиняють готуватися до війни. За даними росЗМІ, близько 300 тис. резервістів вже пройшли навчання у РФ і вони начебто «вже готові» до війни Росії в Україні. Для підготовки до бойових дій у резервних частинах створили «сім рот інструкторів та вісім навчальних рот» Про це повідомляє «Новая газета». 

Як повідомлялося, на третьому році війни окупанти все ще мають чим здивувати українських вояків, зокрема, штурмами позицій. Про це в інтерв’ю на каналі «Доцент знає» розповів Командир мінометного розрахунку із 6-го батальйону «Азова» Ілля Свербиус із позивним Швед. Так, за його словами ,часто росіяни прориваються до позицій на мопедах, однак інколи вибирають і нетиповий транспорт. За словами азовця, противник також учиться.

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Теги: Україна росія війна

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