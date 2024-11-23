Американський дипломат прокоментував обурливі заяви сина Трампа про Україну

Джон Гербст: «Трамп-молодший зовсім не розуміє політики і небезпеку, яку становить Росія щодо США»

Дональд Трамп-молодший не розуміє політики і небезпеку, яку становить Росія США. Про це сказав директор Центру Євразії Атлантичної Ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст в інтерв'ю «Главкому».

17 листопада син обраного президента США Дональд Трамп-молодший звинуватив військово-промисловий комплекс у спробі розв'язати Третю світову війну ще до приходу його батька до влади. Про це він написав у своєму повідомленні у соцмережі Х.

«Військово-промисловий комплекс, схоже, хоче встигнути розпочати Третю світову війну, перш ніж мій батько зможе досягти миру та врятувати життя», – написав син Трампа про дозвіл президент Джо Байден Україні використовувати далекобійні американські ракети.

Джон Гербст відреагував на заяву Трампа-молодшого. Він вважає, що син новообраного президента США не розуміє політики і небезпеку, яку становить Росія США:

«Трамп-молодший зовсім не розуміє політики і небезпеку, яку становить Росія щодо США. І він не має великого впливу на батька у цих питаннях. Досі ні сам Трамп, ні його високопоставлені радники з питань національної безпеки Марко Рубіо чи Майк Волтц не робили подібних заяв».

Нагадаємо, що Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США, назвав «імбецилами» тих, хто ухвалив рішення про удари по Росії за допомогою американських балістичних ракет ATACMS.

Також Дональд Трамп-молодший заявляв, що президент України Володимир Зеленський «втратить допомогу».