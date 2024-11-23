Головна Країна Політика
search button user button menu button

Американський дипломат прокоментував обурливі заяви сина Трампа про Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Американський дипломат прокоментував обурливі заяви сина Трампа про Україну
Експосол Джон Гербст висловився про сина Трампа
фото з відкритих джерел

Джон Гербст: «Трамп-молодший зовсім не розуміє політики і небезпеку, яку становить Росія щодо США»

Дональд Трамп-молодший не розуміє політики і небезпеку, яку становить Росія США. Про це сказав директор Центру Євразії Атлантичної Ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст в інтерв'ю «Главкому».

17 листопада син обраного президента США Дональд Трамп-молодший звинуватив військово-промисловий комплекс у спробі розв'язати Третю світову війну ще до приходу його батька до влади. Про це він написав у своєму повідомленні у соцмережі Х.

«Військово-промисловий комплекс, схоже, хоче встигнути розпочати Третю світову війну, перш ніж мій батько зможе досягти миру та врятувати життя», – написав син Трампа про дозвіл президент Джо Байден Україні використовувати далекобійні американські ракети.

Джон Гербст відреагував на заяву Трампа-молодшого. Він вважає, що син новообраного президента США не розуміє політики і небезпеку, яку становить Росія США:

«Трамп-молодший зовсім не розуміє політики і небезпеку, яку становить Росія щодо США. І він не має великого впливу на батька у цих питаннях. Досі ні сам Трамп, ні його високопоставлені радники з питань національної безпеки Марко Рубіо чи Майк Волтц не робили подібних заяв».

Нагадаємо, що Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США, назвав «імбецилами» тих, хто ухвалив рішення про удари по Росії за допомогою американських балістичних ракет ATACMS.

Також Дональд Трамп-молодший заявляв, що президент України Володимир Зеленський «втратить допомогу». 

Читайте також:

Теги: США росія війна Україна Джон Гербст посол дипломатія Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На зараз у Кривому Розі відомо про двох постраждалих
Ракетна атака на Кривий Ріг: влада повідомила про кількість та стан поранених (оновлено)
21 листопада, 14:45
У 2025 році витрати на статтю «Національна оборона» у бюджеті РФ складають рекордні 13,5 трлн рублів
Держдума РФ затвердила федеральний бюджет з рекордними витратами на армію
21 листопада, 14:01
На аукціоні продали картину більш ніж за $120 млн
Картину бельгійського художника Рене Магрітта продали за рекордний $121 млн
21 листопада, 07:48
Олександр Слобожан розповів щодо обмежень пересування для народних депутатів за кордон
Чи треба випускати місцевих депутатів за кордон? Асоціація, яку очолює Кличко, розкритикувала уряд
17 листопада, 12:00
Крім коригування російських обстрілів, жінка розвідувала місця базування й переміщення українських захисників
Коригувала ракетні удари РФ по школах і дитсадках: зрадниця з Донеччини отримала 15 років тюрми
14 листопада, 05:02
Балаж Орбан радить Трампу зателефонувати Путіну
Як завершити війну в Україні? Радник Орбана дав Трампу пораду
8 листопада, 08:53
Військові США готові на випадок заворушень у день виборів
Військові у США у бойовій готовності через можливі заворушення – CNN
4 листопада, 08:55
Небезпечне відчуття загострилося у багатьох українців з початком цієї війни
Як зупинити саморуйнівну силу та знайти духовну опору під час війни
31 жовтня, 21:01
АМКУ зобов’язав «Укргазвидобування» скасувати рішення про перемогу у тендері підрядника «Роснефти»
АМКУ зобов’язав «Укргазвидобування» скасувати рішення про перемогу у тендері підрядника «Роснефти»
29 жовтня, 18:20

Політика

Американський дипломат прокоментував обурливі заяви сина Трампа про Україну
Американський дипломат прокоментував обурливі заяви сина Трампа про Україну
Галущенко заявив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою
Галущенко заявив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою
Кабінет міністрів затвердив новий порядок бронювання від мобілізації
Кабінет міністрів затвердив новий порядок бронювання від мобілізації
Квіти до Меморіалу жертвам Голодомору. Ексрадник президента розказав, хто запровадив традицію
Квіти до Меморіалу жертвам Голодомору. Ексрадник президента розказав, хто запровадив традицію
Уряд схвалив план реалізації стратегії морської безпеки України
Уряд схвалив план реалізації стратегії морської безпеки України
Штраф від ТЦК можна буде оплатити у «Резерв+»: Міноборони повідомило деталі
Штраф від ТЦК можна буде оплатити у «Резерв+»: Міноборони повідомило деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 листопада: ситуація на фронті
82K
За чоловіка голови МСЕК Хмельниччини, який позував із горою доларів, взялася поліція
47K
«Курська операція триватиме до…». Командування ЗСУ повідомило про свої плани
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 листопада 2024
20K
Виявлено нові багатства. Прокуратура готує Крупі нове завдання
8068
КМДА звинувачує поліцію у зриві строків відновлення роботи ТЕЦ

Новини

Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Сьогодні, 13:21
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Сьогодні, 06:00
У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1
Сьогодні, 01:39
23 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
Вчора, 18:32
Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Вчора, 17:06

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua