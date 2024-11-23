СБУ оголосила підозру жителю Херсонщини, який здавав загарбникам проукраїнських активістів

До повномасштабного вторгнення фігурант був соратником ще одного відомого запроданця – народного депутата Олексія Ковальова

Служба безпеки оголосила підозру 38-річному підприємцю з Херсонщини, який надавав російським загарбникам інформацію про проукраїнських активістів та учасників руху опору. Про це повідомило Управління СБУ в Житомирській області.

«Співробітники Служби безпеки задокументували ще одного ворожого поплічника на тимчасово окупованих територіях півдня України. За даними слідства, мова про 38-річного підприємця із Голої Пристані на Херсонщині. До повномасштабного вторгнення фігурант був соратником ще одного відомого запроданця – народного депутата Олексія Ковальова, який у 2022 році перейшов на бік окупантів та отримав посаду «віцепрем’єра з питань аграрної політики» у фейковому «уряді Херсонської області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на замовлення свого «шефа» підозрюваний ще до початку повномасштабної війни захопив землі рекреаційного призначення у курортному Лазурному, за що був обвинувачений українськими правоохоронцями у шахрайстві і відмиванні грошей.

Як встановила спецслужба, після захоплення військами РФ його рідного міста зловмисник пішов на співпрацю з окупантами. Гарне ставлення до себе він «заробляв», «доносячи» представникам ФСБ і Росгвардії на проукраїнських активістів та учасників руху опору. Окрім того, в Голій Пристані він виконував доручення очільників цієї псевдоустанови, пов’язані у тому числі із фінансуванням її працівників.

На підставі зібраних СБУ доказів зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111 ККУ.

Нині підозрюваний переховується на тимчасово окупованій частині Херсонщини, аби уникнути правосуддя.

Нагадаємо, агентка ФСБ, яка діяла у Запоріжжі під псевдонімом 007, отримала 15 років позбавлення волі. Суд визнав зловмисницю винною у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

А у Києві затримано агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони.

До слова, Служба безпеки України затримала ще одного агента РФ у Харкові. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала російська воєнна розвідка.