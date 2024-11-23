Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ оголосила підозру жителю Херсонщини, який здавав загарбникам проукраїнських активістів

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
СБУ оголосила підозру жителю Херсонщини, який здавав загарбникам проукраїнських активістів
фото: СБУ

До повномасштабного вторгнення фігурант був соратником ще одного відомого запроданця – народного депутата Олексія Ковальова

Служба безпеки оголосила підозру 38-річному підприємцю з Херсонщини, який надавав російським загарбникам інформацію про проукраїнських активістів та учасників руху опору. Про це повідомило Управління СБУ в Житомирській області.

«Співробітники Служби безпеки задокументували ще одного ворожого поплічника на тимчасово окупованих територіях півдня України. За даними слідства, мова про 38-річного підприємця із Голої Пристані на Херсонщині. До повномасштабного вторгнення фігурант був соратником ще одного відомого запроданця – народного депутата Олексія Ковальова, який у 2022 році перейшов на бік окупантів та отримав посаду «віцепрем’єра з питань аграрної політики» у фейковому «уряді Херсонської області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на замовлення свого «шефа» підозрюваний ще до початку повномасштабної війни захопив землі рекреаційного призначення у курортному Лазурному, за що був обвинувачений українськими правоохоронцями у шахрайстві і відмиванні грошей.

Як встановила спецслужба, після захоплення військами РФ його рідного міста зловмисник пішов на співпрацю з окупантами. Гарне ставлення до себе він «заробляв», «доносячи» представникам ФСБ і Росгвардії на проукраїнських активістів та учасників руху опору. Окрім того, в Голій Пристані він виконував доручення очільників цієї псевдоустанови, пов’язані у тому числі із фінансуванням її працівників.

На підставі зібраних СБУ доказів зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 111 ККУ.

Нині підозрюваний переховується на тимчасово окупованій частині Херсонщини, аби уникнути правосуддя.

Нагадаємо, агентка ФСБ, яка діяла у Запоріжжі під псевдонімом 007, отримала 15 років позбавлення волі. Суд визнав зловмисницю винною у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

А у Києві затримано агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони.

До слова, Служба безпеки України затримала ще одного агента РФ у Харкові. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала російська воєнна розвідка. 

Читайте також:

Теги: росія СБУ війна Херсонщина правосуддя ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку багатьох, схиляння 75-річного генсека ООН Гутерреша перед Путіним – це кінець ООН
Гутерреш у Казані і криза ідентичності ООН
26 жовтня, 10:00
Зеленський звернувся до світу
Перші тисячі солдатів із Північної Кореї неподалік українського кордону – звернення Президента
1 листопада, 23:05
Зазначається, що уламки дронів начебто пошкодили декілька будинків
У Краснодарському краї дрони атакували аеродром «Кримськ» (відео)
15 листопада, 08:36
Через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення
На Херсонщині внаслідок російських ударів поранено п'ятьох цивільних
6 листопада, 08:39
Дмитро Пєсков нагадав, що США є «недружньою країною» для Росії
Пєсков відповів, чи вітатиме Путін президента «недружньої країни» Трампа
6 листопада, 15:20
Максим Бордусь загинув під час запеклих боїв на Запоріжжі 11 червня 2023 року
У столиці з'явився мурал на честь бійця «Азова» (фото)
12 листопада, 09:50
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
12 листопада, 19:00
Окупанти на Запоріжжі збирали у школярів гроші
На Запоріжжі окупанти у школі збирали гроші на війну – Центр нацспротиву
16 листопада, 03:21
Росія має 192 балістичні ракети для розміщення на 12 атомних підводних крейсерах
Скільки міжконтинентальних ракет має РФ? Деталі від Defense Express
21 листопада, 15:04

Кримінал

СБУ оголосила підозру жителю Херсонщини, який здавав загарбникам проукраїнських активістів
СБУ оголосила підозру жителю Херсонщини, який здавав загарбникам проукраїнських активістів
Виявлено нові багатства. Прокуратура готує Крупі нове завдання
Виявлено нові багатства. Прокуратура готує Крупі нове завдання
За чоловіка голови МСЕК Хмельниччини, який позував із горою доларів, взялася поліція
За чоловіка голови МСЕК Хмельниччини, який позував із горою доларів, взялася поліція
На Полтавщині викрито професора вишу, який організував схему для ухилянтів
На Полтавщині викрито професора вишу, який організував схему для ухилянтів
Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: суд виніс вирок депутату
Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: суд виніс вирок депутату
Суд засудив ексвисокопосадовця «ДНР» до 12 років позбавлення волі
Суд засудив ексвисокопосадовця «ДНР» до 12 років позбавлення волі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Чи підтримують росіяни продовження війни з Україною: результати опитування
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 листопада 2024
33K
За чоловіка голови МСЕК Хмельниччини, який позував із горою доларів, взялася поліція
24K
«Курська операція триватиме до…». Командування ЗСУ повідомило про свої плани
14K
Чому сміються судді? Нові деталі у справі Крупи

Новини

Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Сьогодні, 06:00
У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1
Сьогодні, 01:39
23 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
Вчора, 18:32
Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Вчора, 17:06
Найменше випадків СЗЧ. Комбриг Білецький розповів, як Третя штурмова мотивує бійців
Вчора, 17:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua